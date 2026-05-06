Białołęka doczeka się nowej pływalni. Trzaskowski wmurował akt erekcyjny

Nowa pływalnia na Białołęce to wyczekiwana inwestycja

Mieszkańcy Białołęki długo musieli czekać na realizację tego projektu. We wtorek, 5 maja, przy ulicy Ostródzkiej oficjalnie zainaugurowano budowę, co uświetniono wmurowaniem aktu erekcyjnego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz dzielnicy oraz prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Nowy obiekt przy Ostródzkiej będzie już trzydziestą miejską pływalnią krytą w stolicy. Dla samej Białołęki to drugi tego typu kompleks, po basenie funkcjonującym przy ulicy Światowida.

"Budynek pływalni przy ul. Ostródzkiej zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony obiekt o powierzchni całkowitej 12 680 m2 i kubaturze blisko 60 tys. m3. Inwestycja jest w całości finansowana przez m.st. Warszawę. Wykonawcą inwestycji jest firma NDI S.A. z Sopotu" – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Całkowity koszt budowy kompleksu na Białołęce przekracza 92,5 mln zł. Środki te pozwolą na stworzenie nowoczesnej bazy sportowej na 2,5-hektarowej działce u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara. W skład inwestycji wejdą m.in.:

8-torowy basen sportowy o długości 25 metrów, z trybunami dla 150 widzów,

część rekreacyjna z biczami wodnymi, gejzerami i leżankami,

strefa dla najmłodszych, w tym brodzik o głębokości do 0,3 m oraz basen szkoleniowy (głębokość od 0,8 do 1,35 m),

kompleks saun,

zjeżdżalnie wodne,

dachowy taras z ogrodem, przeznaczony do relaksu,

zewnętrzna infrastruktura: parkingi, alejki, place zabaw i tereny zielone.

Projekt zakłada również budowę 15-metrowej ażurowej wieży widokowej. Znajdą się w niej zjeżdżalnie – dwie zewnętrzne o długościach ok. 140 m i 57 m, a także 5-metrowy zjazd wewnętrzny, uzupełnione o niewielki ślizg w brodziku.

Kiedy otwarcie kompleksu basenowego na Białołęce?

W trakcie wtorkowego spotkania Rafał Trzaskowski odniósł się również do innych działań miasta w obszarze infrastruktury sportowej.

"Inwestujemy w warszawski sport – realizujemy duże ogólnomiejskie projekty jak ośrodek Nowa Skra, ośrodek Hutnik czy tor łyżwiarki Stegny, ale również projekty dzielnicowe, które dla nas mają bardzo ważne znaczenie. Za blisko 100 mln zł budujemy na Zielonej Białołęce kompleks basenów, strefę odpoczynku i zespół saun" - zaznaczył prezydent Warszawy.

Obecnie prace przy ulicy Ostródzkiej wkraczają w najbardziej zaawansowaną fazę. Zgodnie z harmonogramem, pierwsi użytkownicy będą mogli skorzystać z obiektu w drugiej połowie 2027 roku.

