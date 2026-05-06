Rewolucja na wielkim skrzyżowaniu w kierunku Centrum. Oto szczegółowy harmonogram zmian od 7 maja!

Od 7 maja, warszawskie skrzyżowanie Puławskiej i Goworka czekają gruntowne zmiany.

Prace gwarancyjne, podzielone na pięć etapów, mają usprawnić ruch, ale początkowo spowodują utrudnienia.

Skrzyżowanie ulic Puławskiej i Goworka, będące kluczowym punktem na mapie komunikacyjnej Warszawy, od lat stanowi wyzwanie dla kierowców. Intensywny ruch, szczególnie w godzinach szczytu, często prowadzi do znacznych utrudnień. Od czwartku, 7 maja, rozpoczynają się prace gwarancyjne związane z trasą tramwajową do Wilanowa, które mają na celu usprawnienie płynności ruchu w tym obszarze. Prace zostały podzielone na pięć etapów, aby zminimalizować wpływ na codzienne funkcjonowanie miasta. Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa wyregulują krawężniki przy torach. W kolejnych tygodniach będzie zamykał poszczególne pasy do skrętu w lewo, najpierw na Waryńskiego.

Początek zmian na Waryńskiego (7 maja)

Pierwsze modyfikacje w organizacji ruchu pojawią się już w nocy ze środy na czwartek, 6 na 7 maja. Wykonawca prac wygrodzi jeden z dwóch pasów przeznaczonych do skrętu w lewo z ulicy Waryńskiego w Goworka. To niewielka zmiana, która ma przygotować kierowców na kolejne, bardziej znaczące etapy. Tydzień później, od 14 maja, nastąpią poważniejsze modyfikacje. Zamknięty będzie jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo z Goworka w Puławską;na Puławskiej będzie o jeden pas mniej do jazdy prosto, w kierunku Waryńskiego; tylko z jednego pasa na Rakowieckiej kierowcy skręcą w lewo, do centrum.Skrzyżowanie zostanie dotknięte przez kilka istotnych zmian, które będą wymagały od kierowców szczególnej uwagi i cierpliwości.

Kolejne zmiany, od 21 maja

Kierowcy muszą przygotować się na jeszcze większe wyzwania, szczególnie w godzinach szczytu.Ponownie będzie zamknięty jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo z Waryńskiego w Goworka; nadal będzie wygrodzony jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo z Goworka w Puławską; na Rakowieckiej ciągle będzie jeden pas do skrętu w lewo; na ulicy Puławskiej zostanie zamknięty środkowy pas, a z sąsiednich kierowcy pojadą prosto do Waryńskiego oraz prosto lub w prawo w Goworka.

Powrót do normalności (od 28 maja do 11 czerwca)

Ostatnie dwa etapy, trwające od 28 maja do 11 czerwca, stopniowo złagodzą utrudnienia. Chociaż niektóre ograniczenia nadal pozostaną w mocy, kierowcy odczują poprawę w porównaniu z wcześniejszymi fazami prac. Od 28 maja: Powróci drugi pas do skrętu w lewo z Waryńskiego w Goworka. Do 11 czerwca: Nadal będą zamknięte pasy na Goworka, Rakowickiej i Puławskiej.

Co to oznacza dla kierowców?

Mimo że prace gwarancyjne mają na celu długoterminowe usprawnienie ruchu, w krótkiej perspektywie kierowcy muszą liczyć się z koniecznością zmiany nawyków i tras. Zaleca się śledzenie bieżących komunikatów drogowych, korzystanie z aplikacji nawigacyjnych oraz, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych środków transportu.