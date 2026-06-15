Powodzie, upały, pożary! Ostrzegają przed "Super El Nino"

Nadchodzi „super El Niño”. ONZ i nie tylko ostrzegają przed rekordowymi upałami i ekstremalną pogodą

Meteorolodzy z różnych organizacji i ONZ alarmują, że rozwijające się na Pacyfiku zjawisko El Niño może być jednym z najsilniejszych od kilkudziesięciu lat. Według części prognoz nie można wykluczyć nawet tzw. super El Niño, które występuje bardzo rzadko. Co to takiego? El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne związane z ponadprzeciętnym ociepleniem wód równikowej części Oceanu Spokojnego. Gdy temperatura powierzchni oceanu rośnie, do atmosfery trafiają ogromne ilości dodatkowej energii cieplnej. W efekcie zmieniają się układy wiatrów i opadów na całym świecie.

Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, że El Niño może zacząć szybko się rozwijać w najbliższych tygodniach i nasilać aż do końca roku. Naukowcy zwracają uwagę na wyjątkowo wysokie temperatury wód Pacyfiku. Dane satelitarne pokazują, że na dużych głębokościach przemieszcza się fala bardzo ciepłej wody. W niektórych miejscach jest ona nawet o sześć stopni cieplejsza od normy. Według brytyjskiego meteorologa prof. Adama Scaife'a praktycznie pewne jest, że tegoroczne El Niño będzie bardzo silne. Nie wykluczył nawet, że może okazać się rekordowe.

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Podobne prognozy przedstawia amerykańska Narodowa Agencja Oceaniczno-Atmosferyczna (NOAA). Według jej wyliczeń istnieje ponad 60-procentowe prawdopodobieństwo, że obecne El Niño znajdzie się wśród najsilniejszych od 1950 roku. Naukowcy są niemal pewni, że zjawisko utrzyma się jesienią i prawdopodobnie również zimą. Silne El Niño zwykle oznacza więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych. W wielu regionach świata rośnie ryzyko fal upałów, susz, pożarów i gwałtownych powodzi. Szczególnie narażone są Australia, Indonezja, część Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryka Południowa. Eksperci przypominają, że wcześniejsze super El Niño przynosiły ogromne straty gospodarcze. Susze i niekorzystna pogoda niszczyły uprawy, powodowały wzrost cen żywności i straty liczone w miliardach dolarów.

Podczas bardzo silnego El Niño w 1997 roku Polskę dotknęła katastrofalna powódź

Nie wiadomo jeszcze, jak silnie El Niño wpłynie na pogodę w Polsce. Naukowcy podkreślają, że nie ma prostego związku między tym zjawiskiem a konkretnymi wydarzeniami pogodowymi w naszym kraju. Przypominają jednak, że podczas bardzo silnego El Niño w 1997 roku Polskę dotknęła katastrofalna powódź, a w 2015 roku kraj zmagał się z suszą i wyjątkowo wysokimi temperaturami.

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El Niño has officially begun, and it's expected to intensify into a historic "Super" El Niño that could shift weather patterns around the world https://t.co/9OC6K72s2p pic.twitter.com/YbVPwzzk3e— CNN (@CNN) June 11, 2026

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