Drony i rakiety uderzyły w Zjednoczone Emiraty Arabskie! Po miesiącu przerwy

Iran ponownie atakuje ZEA. Napięcie wokół cieśniny Ormuz znów rośnie

Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało w piątek nad ranem o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W komunikacie podano, że obrona powietrzna podjęła działania przeciwko nadlatującym celom. Nie przekazano szczegółów dotyczących skali ataku ani ewentualnych zniszczeń. Według władz w Abu Zabi Iran wznowił ataki na ZEA już w poniedziałek po prawie miesięcznej przerwie. W ostatnich dniach doszło między innymi do pożaru instalacji naftowych w porcie Fudżajra. Teheran zaprzecza jednak, by prowadził nowe uderzenia przeciwko Emiratom. W tym samym czasie rośnie napięcie w rejonie cieśniny Ormuz. To jeden z najważniejszych szlaków morskich świata, którym transportowana jest ropa naftowa z krajów Zatoki Perskiej.

W nocy amerykańska armia poinformowała, że irańskie siły próbowały zaatakować trzy okręty USA przepływające przez cieśninę. Według Waszyngtonu wszystkie ataki zostały odparte, a amerykańskie jednostki odpowiedziały ostrzałem wymierzonym w irańskie porty. Iran przedstawił inną wersję wydarzeń. Irańskie wojsko twierdzi, że to Stany Zjednoczone jako pierwsze złamały warunki rozejmu, atakując irański tankowiec oraz obiekty portowe. Dopiero potem, według Teheranu, przeprowadzono działania odwetowe przeciwko amerykańskim okrętom. Władze Iranu przekazały również, że amerykańskie jednostki miały zostać poważnie uszkodzone. Strona amerykańska temu zaprzecza i zapewnia, że żaden okręt nie został trafiony.

Trump uważa, że zawieszenie broni trwa, a on jest bliski porozumienia z Iranem

Do sytuacji odniósł się prezydent USA Donald Trump. Powiedział dziennikarzom, że mimo kolejnych starć uważa, iż obowiązujące od 8 kwietnia zawieszenie broni nadal trwa. Jednocześnie podkreślił, że jest bliski zawarcia porozumienia z Iranem, które miałoby zakończyć konflikt rozpoczęty pod koniec lutego. Trump ponownie ostrzegł też Iran przed dalszą blokadą cieśniny Ormuz. Zapowiedział, że jeśli Teheran szybko nie odblokuje szlaku morskiego, Stany Zjednoczone mogą wrócić do szerokich działań militarnych. Od ponad dwóch miesięcy cieśnina Ormuz pozostaje niemal całkowicie zablokowana przez Iran.

🔴 Les Émirats ciblés par des missiles iraniens➡️ Les précisions de notre envoyée spéciale au Qatar, @elisacleach_ 📺Matinale LCI présentée par @Solenn_Riou pic.twitter.com/5JCViDMBV9— LCI (@LCI) May 8, 2026

