Moda na wiosnę! OCHNIK prezentuje nową kolekcję na sezon Wiosna-Lato 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-10 12:23

Nowy sezon w OCHNIK to opowieść o stylu, który płynie w rytmie codziennych emocji. Kolekcja Wiosna - Lato 2026 powstała z myślą o chwilach, które składają się na nasze życie - od spokojnych poranków w mieście, po wyjątkowe momenty, które chcemy zapamiętać na dłużej. To moda, która towarzyszy nam każdego dnia.

Ochnik

i

Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Ochnik

Wiosenna odsłona kolekcji OCHNIK podąża za ideą nowoczesnej, miejskiej elegancji, skupiając się na nastroju, jakości i ponadczasowym charakterze form. To propozycja dla osób, które w codziennym stylu poszukują spokoju, harmonii i wyrafinowania, bez potrzeby sięgania po ostentacyjne środki wyrazu. Kolekcja konsekwentnie łączy funkcjonalność z estetyką, odpowiadając na potrzeby współczesnego, dynamicznego życia w mieście.

Wyrazistym motywem tej odsłony są grochy, które pojawiają się jako subtelny, ale zdecydowany element budujący charakter sylwetek. Paleta kolorystyczna została oparta na stonowanych bazach, uzupełnionych o akcenty błękitu oraz zgaszonej zieleni. Kolory te wprowadzają świeżość i lekkość, na każdą okazję.

Szczególne miejsce w kolekcji zajmują okrycia wierzchnie, będące jednym z najmocniejszych punktów tej odsłony. Wśród propozycji znajdują się zarówno cieplejsze, pikowane modele, idealne na przejściowe dni, jak i skórzane fasony wykonane z miękkiego, szlachetnego zamszu, podkreślające jakość i dbałość o detale. Istotną rolę odgrywają również trencze, w kolekcji swoje miejsce zajmują klasyczne, długie modele oraz nowoczesne, krótsze formy o kurtkowym charakterze, które doskonale wpisują się w miejski rytm.

Kolekcja dostępna jest od 26 lutego w salonach stacjonarnych oraz na www.ochnik.com

OCHNIK

i

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe
OCHNIK

i

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe
OCHNIK

i

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe
OCHNIK

i

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe
OCHNIK

i

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe
OCHNIK

i

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki