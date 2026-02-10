Moda na wiosnę! OCHNIK prezentuje nową kolekcję na sezon Wiosna-Lato 2026

Wiosenna odsłona kolekcji OCHNIK podąża za ideą nowoczesnej, miejskiej elegancji, skupiając się na nastroju, jakości i ponadczasowym charakterze form. To propozycja dla osób, które w codziennym stylu poszukują spokoju, harmonii i wyrafinowania, bez potrzeby sięgania po ostentacyjne środki wyrazu. Kolekcja konsekwentnie łączy funkcjonalność z estetyką, odpowiadając na potrzeby współczesnego, dynamicznego życia w mieście.

Wyrazistym motywem tej odsłony są grochy, które pojawiają się jako subtelny, ale zdecydowany element budujący charakter sylwetek. Paleta kolorystyczna została oparta na stonowanych bazach, uzupełnionych o akcenty błękitu oraz zgaszonej zieleni. Kolory te wprowadzają świeżość i lekkość, na każdą okazję.

Szczególne miejsce w kolekcji zajmują okrycia wierzchnie, będące jednym z najmocniejszych punktów tej odsłony. Wśród propozycji znajdują się zarówno cieplejsze, pikowane modele, idealne na przejściowe dni, jak i skórzane fasony wykonane z miękkiego, szlachetnego zamszu, podkreślające jakość i dbałość o detale. Istotną rolę odgrywają również trencze, w kolekcji swoje miejsce zajmują klasyczne, długie modele oraz nowoczesne, krótsze formy o kurtkowym charakterze, które doskonale wpisują się w miejski rytm.

Kolekcja dostępna jest od 26 lutego w salonach stacjonarnych oraz na www.ochnik.com

i Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

