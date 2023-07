Filmy i seriale już dawno przestały żyć tylko na ekranach. To, co pojawia się w produkcjach, często jest wyznacznikiem trendów. Tak jak kiedyś młodzi mężczyźni chcieli wyglądać, jak Zbyszek Cybulski, a kobiety jak Nina Andrycz, tak i dziś moda prosto z ekranu trafia na ulicę. Coraz częściej ulubione seriale i filmy dostępne m.in. na platformach streamingowych inspirują nas w wielu sferach życia: kierunków podróżowania, wyglądu, stylu bycia i życia, muzyki, a nawet języka i zasłyszanych z ust bohaterów powiedzeń. Po premierze drugiego sezonu kultowego serialu „Biały Lotos”, którego akcja dzieje się na Sycylii, wśród Polaków znacząco wzrosło zainteresowanie wyjazdami właśnie w to miejsce. „Stranger things” sprawił, że „Running up that hill” Kate Bush na nowo zagościła na szczytach list przebojów, nie wspominając o modzie rodem z lat 80 i 90, która prezentowana jest na wybiegach i znalazła się w naszych szafach. Platforma Vinted przyjrzała się filmowym produkcjom, które najbardziej inspirują nasze modowe wybory. Na liście najpopularniejszych znalazły się m.in. „Barbie", „Pulp Fiction", „Clueless" czy „Kochane kłopoty" („Gilmore Girls").

Możesz wyglądać jak Margot Robbie w Barbie. Tutaj kupisz ubrania inspirowane filmem i popularnymi serialami

Podczas gdy niektóre produkcje liczą sobie wiele lat i nadal budzą ogromny entuzjazm, inne świętują swój debiut i jeszcze przed oficjalną premierą osiągają status kultowych, jak choćby „Barbie". Ogromną popularnością cieszy się także „Mean Girls”. Ci, którzy wybierają kolor różowy, nie boją się zwracać na siebie uwagi. Pokazują to również czołowe aktorki obu produkcji — Margot Robbie i Rachel McAdams. Ultra różowy czy też „Barbie róż” robi furorę i choć przyciąga uwagę, to po premierze filmu tym bardziej każdy może go nosić, bez względu na płeć. Wściekle różowe sukienki to hit tego lata. Warto zwrócić uwagę na ich materiał: im bardziej naturalny, jak jedwab czy len, tym lepiej, chłodniej i przewiewnej, zwłaszcza w upalne dni. Nowo uruchomiona opcja wyszukiwania na Vinted ułatwia wybór — wystarczy wpisać materiał, z którego chcemy, aby poszukiwana rzecz była uszyta.

Słodkie zmartwienia. Spódniczka w kratkę z filmu Clueless

Dzięki roli w „Clueless” Alicia Silverstone nie tylko dokonała szalonego skoku w swojej karierze, ale także zainspirowała całe pokolenie pod względem stylu. Garnitur ze spódnicą w kratę jest obecnie jednym z przodujących trendów w modzie, z łatwością można go kupić na platformach z używanymi rzeczami.

Biała koszula w szafie każdej kobiety. Najpopularniejsza stylizacja z filmu Pulp Fiction

Kultowy film Pulp Fiction, który na ekranach zawitał w 1994 roku, jest jednym z najpopularniejszych, jakie kiedykolwiek powstały. Mia Wallace grana przez Umę Tthurman niemal od 30 lat przyciąga wzrok charakterystyczną fryzurą i białą koszulą. Podstawowe elementy, takie jak białe koszule inspirowane latami 90., można znaleźć w Vinted w pełnej obfitości. Jednak warto zwrócić uwagę na niuanse. Jeśli chcesz zdublować Mię Wallace, wybierz koszulę z dużym, spiczastym kołnierzem, dopasowanym, ale luźnym krojem i długością tuż nad biodrami.

Stylizacje z Gilmore Girls polecają się na jesień

Kiedy lato dobiegnie końca, jesienią doskonale się sprawdzą inspiracje z „Gilmore girls”. Choć akcja serialu toczy się przez cały rok, to jest on szczególnie kojarzony ze słoneczną, ale chłodną jesienią. I tym sposobem obszerne i mięsiste szaliki, wełniane rękawiczki bez palców, które na dłoniach wyglądają obłędnie, zwłaszcza gdy trzymają kubek rozgrzewającej kawy z lokalnej kawiarni. A do tego ciepłe palta i pelerynki. To doskonały wybór dla tych, którzy cenią komfort, wygodę i eklektyczny styl. Wszystko można kupić z drugiej ręki. Prawdziwy wełniany seter będzie znacznie tańszy i bardziej ekologiczny. Jak pokazują badania Vinted. Kupowanie używanej odzieży pozwala zaoszczędzić 1,8 kg emisji CO₂ w porównaniu z kupowaniem nowej.

