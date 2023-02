i Autor: East News

Pamiętacie?

QUIZ. Arcytrudny test o filmowej modzie męskiej. Jeśli wiesz, jaki kapelusz nosił Indiana Jones, to masz jeden punkt

To będzie trudny quiz o modzie męskiej prosto z ekranu. Kurtka Cybulskiego, kapelusz Indiany Jonesa czy okulary z „Top Gun" – świat mody czerpie ze świata filmu. Stylizacje głównych bohaterów przenikają do realnego życia. I choć w większości stylizacje kopiują kobiety, to także panowie próbują upodobnić się do bohaterów z filmów i seriali. Sprawdź, jak dobrze znasz kultowe stylizacje, marki i nazwy filmowych kostiumów, które kształtowały modowy gust wielu mężczyzn.