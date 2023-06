Niezwykła stylówka za grosze. Tak Polacy kupują odzież używaną

Niegdyś kupowanie odzieży używanej było dla wielu powodem do wstydu. Na szczęście teraz noszenie odzieży z drugiej ręki stało się modne, a za wstydliwe uważamy kompulsywne kupowanie nowych rzeczy o kiepskiej jakości oraz wyrzucanie ubrań, które komuś mogą się przydać. Platforma służąca do wymiany i sprzedaży rzeczy używanych przeanalizowała, dlaczego oraz co i kiedy kupujemy na Vinted.

Odzież używana w sieci. Polacy nie chcą marnować

Z analiz Vinted wynika, że wśród kluczowych czynników, które motywują polskich użytkowników, jest możliwość zaoszczędzenia i nabycia większej ilości rzeczy, dostęp do droższych marek, ale równie, jak wskazuje analiza, troska o środowisko i zrównoważone podejście. Względy finansowe i reorganizacja przestrzeni są nadal głównymi czynnikami napędzającymi sprzedaż odzieży używanej, ale nie tylko. Co ciekawe, dla użytkowników Vinted w Polsce pozbycie się niechcianych rzeczy (56 proc.) jest ważniejsze niż możliwość zarobienia (48 proc). Co piąta osoba kieruje się troską o ochronę środowiska i klimatu, a dla 59 proc. wyrzucanie rzeczy, które przydałyby się komuś innemu, jest postrzegane jako hańbiące. W porównaniu z innymi rynkami ten aspekt jest najważniejszy dla osób handlujących w Polsce. W Wielkiej Brytanii ten wskaźnik jest istotny dla 37 proc., we Francji dla 44 proc, w Niemczech dla 44 proc., w Hiszpanii dla 48 proc. w Holandii dla 45 proc., we Włoszech dla 44 proc, w Belgii dla 46 proc. w Portugalii dla 35 proc.

Odzież używana w sieci. Dlaczego kupujemy odzież z drugiej ręki?

Mniej znaczy więcej. Ta stara i uniwersalna zasada dotyczy nie tylko mody i stylizacji, ale także nawyków zakupowych. Zamiast kupować więcej w niskiej cenie, lepiej kupić jedną lub dwie rzeczy, które będą „wyglądać jak milion dolarów” i zostaną z nami na dłużej. Koncepcja minimalizmu jest coraz silniejsza – prostota i klasyka jest nieśmiertelna mimo upływu czasu. Odzwierciedla się to nie tylko w ilości rzeczy, których naprawdę potrzebujemy i kupujemy, ale także w jakości tkanin, co widać na pierwszy rzut oka. Im lepsza jakość, tym dłużej będziemy wyglądać spektakularnie i cieszyć się naszymi ukochanymi przedmiotami. Znaczenie świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji jest kluczowe, ponieważ moda odpowiada za znaczne szkody w środowisku. Liczy się nie tylko to, co i gdzie kupujemy, ale także jak często i w jakiej ilości. Zawsze, gdy masz ochotę kupić coś nowego, sprawdź, czy nie możesz tego dostać z drugiej ręki. Moda jest cykliczna, więc jest duża szansa, że podobny przedmiot już istnieje – i może być tańszy, a także zdecydowanie lepszy dla klimatu.

Odzież używana. Kiedy Polacy kupują najwięcej?

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła nie tylko liczba użytkowników Vinted, ale również wystawianych rzeczy — obecnie ponad 550 milionów pozycji jest oferowanych w sumie na 19 rynkach. W maju b.r. polski rynek został połączony z nowo otwartym rynkiem w Rumunii. Od początku 2022 roku, czyli w niespełna 1,5 roku, społeczność Vinted powiększyła się o ponad 20 milionów nowych zarejestrowanych członków — dziś licząc ponad 80 milionów zarejestrowanych członków na świecie i ponad 8 milionów tylko w Polsce. Co ciekawe, co czwarty użytkownik Vinted nigdy nie kupował używanej odzieży przed dołączeniem do platformy. W ubiegłym roku użytkownicy platformy w Polsce byli najbardziej aktywni w niedzielne wieczory, około godziny 21:00 – wtedy dokonywano najwięcej transakcji. Jak pokazuje raport Vinted, z punktu widzenia wpływu na klimat zakupy w second-handach są lepszym wyborem dla klimatu niż kupowanie rzeczy z pierwszej ręki.

