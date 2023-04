Obłędna kiecka na lato, modny sweter na wiosnę. Mamy sposoby na tanie zakupy. Sprawdź zanim wydasz fortunę

Najmodniejsze spodnie na wiosnę 2023 i obłędna kiecka na lato lub też buty, które pokochały gwiazdy – niemal wszystko można kupić taniej i z korzyścią dla planety. Ponadto, jak pisaliśmy wyżej moda ma to do siebie, że lubi się powtarzać dlatego zanim wyruszymy na zakupy warto sprawdzić, czy czegoś podobnego nie mamy już w swojej szafie. Przykładem może być nasza czytelniczka: - Czytałam ostatnio Wasz tekst o nowych trendach i damskich garniturach. Marynarka tak mi się spodobała, że zaczęłam szukać takiej w sklepach. W międzyczasie przyszedł czas na wiosenne porządki i okazało się, że w piwnicy, w skrzynce z napisem „na kiedyś” taką marynarkę już mam. Dlatego polecam każdemu, kto wybiera się na zakupy, aby dobrze sprawdził o jakich skarbach zdążył zapomnieć”. Trudno się nie zgodzić z panią Izabelą. Porządki w szafie to jeden ze sposobów na oszczędności w zakupach odzieży. Możemy odkryć, że coś, co chcemy kupić jest już w naszej szafie. Poza tym ubrania, których nie nosimy i wiemy, że już nie założymy, możemy oddać lub sprzedać jeśli są w dobrym stanie.

Obłędna kiecka na lato, modny sweter na wiosnę. Jak kupować taniej i z troską o planetę?

Lato zbliża się wielkimi krokami, co sprawia, że już teraz nie możemy się doczekać kolorowych i lekkich stylizacji, sukienek, sandałków czy strojów kąpielowych. Myśląc o słońcu, warto mieć na uwadze również świadome podejście i dokonywanie odpowiedzialnych wyborów, zanim zaplanujemy kolejny zakup. Nasz wpływ jest dużo większy, niż moglibyśmy przypuszczać. Według najnowszego Raportu o Oddziaływaniu na Klimat (opracowanym przez Vaayu), kupowanie rzeczy z drugiej ręki na platformie Vinted jest lepszym wyborem dla klimatu niż kupowanie nowych, z pierwszej ręki. To największy jak dotąd i na tak wielką skalę, podstawowy zbiór danych na temat wpływu na klimat zakupów online z drugiej ręki. Raport pokazuje, że małe wybory mogą mieć pozytywny wpływ, jeśli wszyscy robimy to razem. Wedle raportu, w 2021 roku społeczność Vinted uniknęła emisji dwutlenku węgla netto w wysokości ponad 453 kiloton CO₂e., co odpowiada emisji około 275 tys. lotów w obie strony między Londynem a Los Angeles.Kompletowanie wiosenno-letniej garderoby to doskonały moment, by rzeczy z drugiej ręki uczynić pierwszym wyborem. Od czego zacząć?

Jak kupować używaną odzież?

Zawsze, gdy masz ochotę kupić coś nowego, sprawdź, czy nie możesz dostać tego z drugiej ręki. Moda jest cykliczna, więc jest duża szansa, że podobny artykuł już istnieje -i może być tańszy. Jeśli masz budżet na nowy przedmiot, poszukaj opcji z drugiej ręki: możesz znaleźć coś od innej marki, o dużo lepszej jakości w podobnej cenie, co będzie służyć Ci dłużej. Szukaj trwałych materiałów, takich jak len, wełna, kaszmir i bawełna. Te tkaniny są trwalsze, dzięki czemu można dłużej się nimi cieszyć lub z łatwością przekazać je następnemu właścicielowi, który również może cieszyć się nimi przez długi czas. Zastanów się, zanim dokonasz zakupu. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, czy rzeczywiście potrzebujesz danego przedmiotu, odczekaj 24h. Upewnij się, czy wyszukana rzecz jest Ci naprawdę potrzebna.

Jak sprzedawać odzież używaną w internecie?

Jak informuje „Telegraph" najwięcej ubrań w Europie wyrzucają Brytyjczycy. Przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii posiada 76 sztuk odzieży, ale w ciągu każdego roku wyrzuca 72 z nich. W ankiecie przeprowadzonej przez organizację British Wool (na reprezentatywnej próbie 2000 osób), promującej produkty wykonane z brytyjskiej wełny, prawie dwie trzecie osób przyznało się do wyrzucania ubrań, które można było poddać recyklingowi lub przeznaczyć na cele charytatywne albo sprzedać. Polacy choć również kupują dużo, to coraz częściej sami także sprzedają rzeczy, które są w dobrym stanie ale z jakichś powodów nie chcą ich już nosić. Świadczy o tym popularność platformy Vinted. Oto rady na to jak przygotować towar do wysyłki. Po pierwsze rozejrzyj się po domu. Pudełka na makaron lub płatki śniadaniowe mogą być używane do małych przedmiotów, a pudełka na buty świetnie nadają się do większych. Ponadto pamiętaj, że sklepy otrzymują dużo paczek. Poproś o zachowanie opakowania, aby można było go użyć do wysłania przedmiotów. Warto także wybrać punkty odbioru zamiast dostawy do domu. Dostawa do punktu odbioru łączy emisje związane z wysyłką kilku zamówień w jedną podróż. Dostawa do domu oznacza dłuższe trasy i nieodebrane dostawy.

