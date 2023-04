Ekstrawaganckie trendy, które sprawdzą się w klasycznych stylizacjach

Wariacje wzorów

W tym sezonie wzory weszły na wyższy poziom. Im ich więcej, tym lepiej. Kwiaty, abstrakcyjne motywy geometryczne, zwierzęce printy – okazuje się, że wszystko to może iść ze sobą w parze i tworzyć doskonałe rozwiązanie, wyróżniające się wśród klasycznych outfitów. Połączenie różnych deseni dodaje stylizacji ekstrawagancji. W przypadku wzorzystej kreacji należy uważać, aby nie przesadzić z ilością dodatków. Kwiecista sukienka sama w sobie jest na tyle charakterystyczna i wyróżnia się, że często nie potrzebuje nawet biżuterii. Dla mniej odważnych wzory polecają się na koszulach, marynarkach lub spodniach.

Róż pokochał czerwień

Zakazane niegdyś modowe połączenie od kilku sezonów cieszy się popularnością. Zestawienie koloru czerwonego i różowego nie jest zarezerwowane wyłącznie na codzienne wyjścia, ale również dla eleganckich stylizacji na wyjątkowe okazje. Te mocne barwy świetnie sprawdzą się w różowo-czerwonym total looku. Warto pamiętać, by odcienie kolorów były takie same lub przynajmniej zbliżone do siebie. Jeżeli są dobrze do siebie dopasowane, uzyskuje się wrażenie porządku. Duże wzory, falbany, ozdobne guziki – te ozdoby są mile widziane. Pokazują, że look został starannie przemyślany, a połączenie czerwieni i różu nie jest przypadkowe.

Garnitur nie tylko od święta

Trend power dressing nie wychodzi z mody, a wręcz zyskuje na popularności. Niegdyś garnitury zarezerwowane do biura i na formalne okoliczności, dziś stanowią bazę dla codziennych stylizacji. Konieczny niegdyś elegancki dress code na połączenie marynarki i spodni ustąpił miejsca stylizowania go na co dzień z płaskimi butami lub białym T-shirtem pod spodem. Garnitury damskie stały się obowiązkowym elementem garderoby każdej kobiety. Dawniej wybierane do pracy, dziś podbijają stylizacje miejskie i dodają im szyku przy każdej możliwej okazji. Bez względu na krój czy kolor warto postawić na świetnej jakości materiał i wykończenie.

Limonka modnie owocuje

Kolor limonkowy, który łączy w sobie odcienie zieleni oraz chłodnej żółci został okrzyknięty najgorętszą barwą na 2023 rok. Jego ogromną zaletą jest to, że pasuje do każdego typu urody. Należy tylko uważać na stopień jego nasycenia. Doskonale sprawdzi się w stylizacjach total look oraz z bielą, czernią lub szarością. W aktualnym sezonie kolor limonkowy będzie również widoczny na butach i akcesoriach. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy boją się nosić limonkę od stóp do głów. Buty lub torebka w tym kolorze nadadzą twista stonowanej stylizacji. Limonkowe szpilki z motywem wężowej skóry to must have, na który stawiają polskie gwiazdy.

Sandały z motywem zwierzęcym

- Nieustannie, tworząc kolekcję inspiruję się przede wszystkim KOBIETĄ! Jej charakterem, fizycznością, potrzebami i wyobrażeniami. Dodaję do tego wybrane trendy, odpowiednie kolory i wyszukane jakości. Tak powstaje każda kolekcja. Jest tworzona przez kobietę, z myślą o kobiecie dla kobiet i to czyni ja wyjątkową – mówi Anna Heybowicz, Dyrektor Kreatywna marki Caterina.

