Kobieta 60 +

Tak ubierają się eleganckie kobiety po 60-tce. Stylizacje, dzięki którym będziesz wyglądać młodo, modnie i stylowo

Jak ubierać się po 60-tce, by wyglądać elegancko i modnie? Wbrew pozorom to wcale nie takie trudne. Choć popularne sieciówki nie zawsze myślą o klientkach po 60. roku życia, to wystarczy odrobina wyobraźni, by ubierać się modnie i z klasą. Kobieta po 60-tce wciąż może czuć się piękna i młoda w ubraniach, które pasują do jej wieku ale nie pachną naftaliną. Wystarczy tylko odpowiednio je zestawić, tak jak robi to np. Grażyna Torbicka.