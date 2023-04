Jest słodko i różowo, ale niech was nie zwiedzie ten lukier. „Barbie” z Margot Robbie w roli głównej z pewnością nie będzie laurką dla plastikowego świata rodem z teledysku popularnej w latach 90. piosenki zespołu Aqua - „Barbie Girl".

Barbie. Nowy zwiastun filmu z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem

Jeśli fani lalki Barbie myśleli, ze obejrzą kreskówkę przeniesioną do realnego świata 1:1, to raczej się zawiodą. Beztroskie życie zabawek zostanie zburzone, opadną różowe okulary, a bohaterom trudno będzie sobie poradzić z prawdziwymi problemami. Nowy zwiastun daje próbkę zabawnych dialogów i kiczu w najlepszym wydaniu. Za reżyserię odpowiada nominowana do Oscara Greta Gerwig. To nazwisko sugeruje, że film nie będzie tradycyjną opowieścią o Barbie i Kenie. Gerwig jest także współscenarzystką „Barbie”. Przy tym projekcie współpracowała z Noahem Baumbachem ( „Historia małżeńska"). Oprócz Margot Robbie w obsadzie jest także Ryan Golsing jako Ken. Wybór aktora do roli partnera Barbie wywołał burzę komentarzy w mediach społecznościowych. Według wielu internautów tutaj idealnie sprawdziłby się Zac Efron. Jednak nie brakuje także opinii, że Ryan Golsing znów będzie mógł pokazać swój komediowy talent, który można było zobaczyć np. roli Hollanda Marcha w „Nice Guys. Równi goście".

Barbie. Kiedy premiera filmu?

Premiera filmu „Barbie" 21 lipca 2023. W zabawkowym świecie lalek wystąpią także aktorzy znani z hitu Netfliksa „Sex Education" takich jak Emma Mackey, Connor Swindells i Ncuti Gatwa. Oprócz tego w obsadzie są także Kate McKinnon, Will Ferrell, Simu Liu i America Ferrera.

ZOBACZ TEŻ: Harry Potter wraca jako serial. Nowy projekt ma być inny niż filmy, choć opowiada o tym samym. Trwają negocjacje z J.K. Rowling

QUIZ. Piosenka, film czy książka. My podajemy tytuł i autora - Ty możesz zrobić tylko dwa błędy! Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. "Imagine" Johna Lennona to: film książka piosenka Dalej