Szok! Jennifer Lopez obchodzi 54. urodziny. Nowe zdjęcia w bieliźnie są naprawdę gorące

Jennifer Lopez od tygodnia obchodzi 54. urodziny! Szalona impreza w rezydencji wiecznie seksownej gwiazdy

Jennifer Lopez (54 l.) to dowód na to, ze można zatrzymać czas. Gwiazda Hollywood i sceny muzycznej w ogóle się nie starzeje. Nic dziwnego, że pozbawiona kompleksów J Lo nie ukrywa tego, że nadeszły jej kolejne urodziny. Wręcz przeciwnie! Takiej imprezy, jaka rozpętała się w rezydencji Jennifer, Hollywood chyba nigdy nie widziało. Gwiazda obchodziła urodziny 24 lipca, a nadal szaleje. Pokazała na swoim Instagramie, jak tańcuje na stole w otoczeniu przyjaciół. "Urodzinowy nastrój! Przez miesiąc!" - woła w mediach społecznościowych rozochocona J Lo. Najwyraźniej imprezowe szaleństwa w ogóle nie odbijają się na jej urodzie. Dopiero co wrzuciła kolejne zdjęcia, tym razem pozując w niebieskiej seksownej bieliźnie. To chyba cud! Pozostaje życzyć Jennifer Lopez kolejnych 54 lat wesołego życia. Oby tyle przetrwało też małżeństwo z Benem Affleckiem, który bez wątpienia złozył jej gorące życzenia urodzinowe.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

