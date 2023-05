Kryzys u J. Lo i Bena Afflecka?! Znów przyłapano ich na awanturze!

Jennifer Lopez i Ben Affleck przechodzą kryzys? Para już po raz trzeci przyłapana na kłótni w miejscu publicznym

Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli romantyczny ślub latem ubiegłego roku. Wydawało się, że ta odnowiona po latach miłość to przeznaczenie ich obojga. Jednak już po paru miesiącach pojawiły się pierwsze plotki o kłopotach w raju, a potem para pokłóciła się publicznie podczas rozdania nagród Grammy w lutym. Najpierw Affleck objął żonę, ale ona wzdrygnęła się i go odrzuciła! "Stop! Musisz wyglądać bardziej przyjaźnie. Wyglądaj na zmotywowanego!" - strofowała wyraźnie smętnego męża piosenkarka. "Mogę to zrobić" - odpowiadał spłoszony Affleck. "Ben, mrugnij, jeśli coś jest nie tak" - pisali fani w mediach społecznościowych. Od tamtej pory minęły dwa miesiące, a Ben Affleck zdążył już wychwalać żonę w wywiadzie. Jednak wyraźnie małżeństwo gwiazd jest dalekie od perfekcji. Jennifer Lopez i Ben Affleck znowu pokłócili się publicznie. To już trzeci raz, gdy nie bacząc na paparazzich i kamery świeżo upieczeni małżonkowie pozwalają sobie na awantury. Tym razem do ostrzejszej wymiany zdań doszło podczas premiery najnowsze filmu J.Lo, "The Mother". Para kłóciła się na czerwonym dywanie... To nie wszystko. Awantura odbyła się także w samochodzie jeszcze przed galą. Paparazzi uwiecznili aktorów wymieniających emocjonalne uwagi podczas wyprawy po kawę. Oby tylko to wszystko nie skończyło się kolejny gwiazdorskim rozwodem!

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Ben Affleck, Jennifer Lopez caught in ‘tense’ convo before red carpet ‘fight’ https://t.co/ndWWDgeKIw pic.twitter.com/L7lwOLCXiS— Page Six (@PageSix) May 13, 2023

