Szokująca prawda o J. Lo ujawniona! Ben Affleck się wygadał

Jennifer Lopez ma już 54 lata, ale nadal jest niekwestionowanym symbolem seksu, który zachwyca wszystkich perfekcyjną sylwetką. Niejeden zwykły śmiertelnik myśli sobie, patrząc na zdjęcia niedoścignionej J Lo, że chciałby być w jej skórze, ale potem dochodzi do wniosku, że wobec niezliczonych wyrzeczeń, jakich wymaga utrzymanie takiej formy, nie jest to już takie oczywiste. Sama J Lo niedawno opowiadała w wywiadach, że wstaje o piątej rano, by ćwiczyć. Żyje w ciągłym fit rygorze? Jeśli wierzyć jej własnemu mężowi, jednak nie! W najnowszym wywiadzie Ben Affleck ujawnił całą szokującą prawdę o Jennifer Lopez. Prowadzącą program "The Drew Barrymore Show" znaną aktorkę aż wbiło w luksusowy fotel! "Powiem coś, co cię zasmuci. Ona je wszystko, dosłownie wszystko co zechce. Pizzę, ciastka, lody. Wszystko" - wypalił Affleck, a Barrymore omal nie omdlała! "Zasady zawodowe są prawdziwe, dyscyplina też. Ale nadludzki czynnik również. Ona jest najcudowniejszą kobietą na świecie. Wygląda spektakularnie!" - piał z zachwytu nad żoną Ben Affleck.

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

