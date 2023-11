Naprawdę jest kilku Putinów? Japończycy ujawnili dowody na istnienie sobowtórów. Pomogła sztuczna inteligencja

Co to będzie?!

Władimir Putin ma co najmniej dwóch sobowtórów? Japończycy ujawniają argumenty zebrane przy pomocy sztucznej inteligencji, która rozpoznaje twarze i głosy

Władimir Putin ma sobowtóra? Dziwną na pierwszy rzut oka i mało wiarygodną teorię wsparli swojego czasu nawet niektórzy przedstawiciele ukraińskich władz. Choćby generał major Wadym Skibicki powiedział w zeszłym roku w wywiadzie dla The Telegraph: "On używa wielu sobowtórów... czasami trudno wykryć, czy to prawdziwy Putin, czy też ktoś go zastępuje". Teoria o sobowtórze Putina jest najczęściej powtarzana przez tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu. General SVR niedawno ogłosił nawet, że prawdziwy Putin umarł 26 października po walce z nowotworem i zawale serca, a sobowtór jest używany przez Nikołaja Patruszewa, szefa służb, by ukryć prawdę przed światem. Czy w tych brzmiących w szalony sposób teoriach może być ziarno prawdy? Absolutnie tak, "Putinów" jest kilku - ogłosili japońscy badacze brytyjskiemu "The Sun". I przedstawiają dowody, zebrane przy pomocy sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja zbadała na polecenie Japończyków z telewizji TBS zdjęcia i filmy przedstawiające - przynajmniej według oficjalnej wersji Kremla - prezydenta Rosji Władimira Putina. AI zajęła się między innymi rozpoznawaniem twarzy, analizą głosu czy ruchów tej postaci. Efekty mogą rzeczywiście zaskoczyć.

Japończycy uważają, że jest "trzech Putinów. Podobieństwo dwóch postaci z różnych filmów wynosi niekiedy jedynie 18 proc.

Według Japończyków istnieje co najmniej "trzech Putinów" - jeden prawdziwy i dwóch podrabianych. Prawdziwy był obecny 9 maja podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym. Putin, który dziesięć miesięcy temu odwiedzał Most Krymski, według AI był jedynie w 53 proc. podobny do Putina z tych uroczystości, a postać, która pokazała się w Mariupolu w marcu, tylko w 40 procentach. Co więcej, Putin z mostu Krymskiego i Putin z Mariupola są podobni według sztucznej inteligencji tylko w 18 procentach. „Analiza ekspercka ds. rozpoznawania twarzy dzięki AI wyraźnie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch dublerów” – podsumowano w raporcie. Co więcej, analiza głosu postaci wyglądającej jak Putin także wykazała różnice, gdy porównano sposób, w jaki osoba ta wymawia słowo "spasiba". Wymawianie głosek i kładzenie na nie nacisko różniło się znacząco podczas różnych okazji, co jest kolejną poszlaką wskazującą na istnienie sobowtórów Putina.

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie

‘Proof’ Putin DOES use body doubles as breakthrough AI analysis shows multiple fake Vlads pretend to be ‘sickly’ despothttps://t.co/DFzmA3OZ0phttps://t.co/DFzmA3OZ0p— The Sun (@TheSun) October 19, 2023

Quiz. Wykształcenie polskich polityków. Czy wiesz jakie studia ukończyli znani polscy politycy? Pytanie 1 z 20 Jarosław Kaczyński, prezes PiS, jest: magistrem prawa doktorem nauk prawnych magistrem ekonomii doktorem nauk ekonomicznych Dalej