Gdzie zamontować kostkę do WC? Prawdopodobnie robisz to źle! Przez ten błąd kostka WC nie działa prawidłowo! Sprawdź, jak zrobić to poprawnie

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak zamontować kostkę do WC? Miejsce na muszli klozetowej ma ogromne znaczenie

Kostka do WC to niepozorny odświeżacz, który pomaga zachować czystości i świeżość w toalecie. W internecie możesz znaleźć wiele sprytnych sposobów na ułatwienie sobie życia. Jednym z nich jest montowanie kostki do WC wkładając uchwyt pod kołnierz muszli klozetowej. Większość osób robi to inaczej i montuje kostkę do WC zawieszając ją na ściankach muszli. Bez względu na to, który sposób preferujesz pamiętaj, że nie tylko sposób montażu ale również miejsce ma znaczenie.

Często popełnianym błędem podczas umieszczania kostki do WC w muszli klozetowej jest niewłaściwe miejsce. Część osób zawiesza ją na bokach toalety. Producenci zalecają jednak inaczej. Optymalnym rozwiązaniem jest zamontowanie kostki do WC po przeciwnej do spłuczki. Ważne jest, aby wszystkie elementy odświeżacza były równomiernie nastawione na przepływ wody. W ten sposób kostka do WC będzie najlepiej sprawowała swoją funkcję. Najlepsze miejsce do jej zawieszenia będzie różne w zależności od rodzaju toalety. Warto jednak zwrócić uwagę, by zawsze był ona skierowania naprzeciw spłuczki. Według wskazań producentów jedna kostka do WC zazwyczaj starcza na około 200 spłukań, co dalej średnio 4 tygodnie użytkowania. Po tym czasie odświeżacz należy wyrzucić, toaletę dokładnie wyczyścić i zamontować nową kostkę.

