Kupuję w aptece i myję okna. Wystarczy odrobina, żeby szyby lśniły bez smug

Według niektórych mycie okien bez smug jest niemożliwe i tacy, dla których to żadne wyzwanie. Jedni używają płynu do mycia naczyń i gąbki na większe zabrudzenia, a później pucują szyby gazetą i specjalnym płynem. Drudzy używają jedynie wody z octem, a jeszcze inni sięgają po myjki ciśnieniowe. Efekt prac bywa różny. Czasami ile byśmy się nie starali i tak pod słońce widać smugi, a za kilka dni szyby znów są brudne. Dzieje się tak dlatego, że zapominamy o ważnych zasadach. Po pierwsze okna powinno się myć przy odpowiedniej pogodzie. Najlepszy jest pochmurny, ale bezdeszczowy dzień. W słoneczny i upalny, kiedy promienie padają bezpośrednio na szyby, woda szybciej paruje i pozostawia ślady po kroplach oraz smugi. Z kolei podczas mroźnej pogody, woda podczas mycia może zamarzać, dodatkowo zarysowując powierzchnię szyb. A co zrobić, by cieszyć się czystymi oknami na dłużej?

Doskonałym sposobem na czyste i lśniące okna bez smug jest użycie do ich mycia gliceryny farmaceutycznej. Kupisz ją bez recepty w każdej aptece. W dodatku kosztuje około 5 zł za buteleczkę. Wystarczy dodać odrobinę specyfiku do wody, którą myjesz szyby. Dzięki temu okna zyskają filtr ochronny, który zapobiega osadzaniu się brudu. Sprawia także, że woda nie zatrzymuje się na szybie. Za gliceryną przemawia również fakt, że podczas mycia okien, smugi powstają zdecydowanie rzadziej niż przy innych metodach mycia szyb. Jak jej używać? Do wiaderka z wodą wystarczy wlać kilka kropel i dokładnie wymieszać. Takim roztworem przecieramy szyby w ostatniej fazie mycia.

