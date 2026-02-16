Drony, sonary i ratownicy na lodzie. Trwają poszukiwania zaginionego seniora!

W czwartek, 13 lutego, ratownicy Pałucki WOPR prowadzili intensywne działania poszukiwawcze na rzece Noteć oraz na przyległych terenach przywodnych w Łabiszyn. Akcja była odpowiedzią na zgłoszenie zaginięcia 71-letniego mężczyzny.

Działania ratowników podzielono na dwa etapy. W godzinach porannych oraz do południa wykorzystano drona wyposażonego w kamerę termowizyjną. Podczas nalotów wskazano dwa potencjalne miejsca, w których mogło dojść do załamania się lodu. Po godzinie 15:00 do akcji ruszyła większa grupa ratowników, dysponująca quadem, dwoma sonarami do przeszukiwania dna rzeki, kolejnym dronem oraz pneumatycznymi saniami lodowymi.

Mimo dokładnego sprawdzenia wytypowanych punktów oraz koryta rzeki, poszukiwanego mężczyzny nie odnaleziono. Akcję zakończono około godziny 17:00.

Jak udało się nam dowiedzieć od Pałuckiego WOPR, w poniedziałek, 16 lutego działania będą kontynuowane.

Równolegle działania prowadzą funkcjonariusze Komenda Powiatowa Policji w Żninie, którzy oficjalnie poinformowali o zaginięciu Grzegorza Olendra – 71-letniego mieszkańca Łabiszyna. Mężczyzna w czwartek, 12 lutego 2026 roku, około godziny 15:00 wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

W dniu zaginięcia miał na sobie czapkę z daszkiem, brązową kurtkę oraz niebieskie spodnie robocze. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z dyżurnym KPP w Żninie pod numerem 47 75 26 200 lub z numerem alarmowym 112.