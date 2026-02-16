Studniówka pełna blasku i emocji! Tak bawili się maturzyści II LO w Bydgoszczy [ZDJĘCIA]

Bawili się do białego rana. Blisko 360 osób wzięło udział w sobotę w Hotelu Best Inn w balu studniówkowym II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W szkole, na bydgoskim Szwederowie, przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się już rok temu. Poloneza zatańczyło siedem klas w czterech turach, a całość odbywała się pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Nad organizacją balu czuwał komitet studniówkowy złożony z czternastu rodziców. Bal rozpoczął się dość późno, ale w bardzo dogodnym dla młodzieży terminie. Zabawa odbyła się w Walentynki, na zakończenie ferii zimowych. Było więc wystarczająco dużo czasu, by zadbać o wystrzałowe suknie, eleganckie garnitury, fryzury i makijaże.

Nie zabrakło również atrakcji. Były kwiaty i podziękowania dla nauczycieli, a młodzież do tańca zagrzewał DJ Paweł Milhausen. Na miejscu czekały dwie fotobudki, pokaz laserowy, a do pracy zaangażowano aż trzech fotografów. Uczniowie także nie próżnowali.

Przygotowali kilka występów artystycznych, a już we wrześniu 2025 roku mogli zaprojektować logo studniówki. Napłynęły trzy prace, które – decyzją komitetu studniówkowego – połączono w jeden projekt. Wszystkie zostały nagrodzone.