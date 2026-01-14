Pogodowy alarm w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiem. Ślizgawka na chodnikach, utrudnienia komunikacyjne

Konrad Marzec
2026-01-14

Ślisko na drogach i chodnikach - wiele takich wiadomości dostajemy od czytelników z Torunia i okolic. Lokalni eksperci, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdzają, że problem występuje nie tylko w naszym regionie. Najnowszą prognozę pogody omawiamy poniżej.

Oblodzony chodnik. Prognoza pogody i alerty IMGW

  • Niebezpieczne zjawiska pogodowe notujemy m.in. w Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim. 
  • W poniższym materiale podajemy nowe prognozy i analizujemy sytuację na drogach. Wiemy już, że zimowe warunki poskutkowały konkretnymi utrudnieniami w regionie!
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowały ostrzeżenia!

Gołoledź w Toruniu i okolicach. Ślisko na drogach i chodnikach

- Od rana jest bardzo ślisko. Na szczęście autobus przyjechał o czasie - napisała do nas pani Justyna, mieszkanka toruńskiego osiedla Podgórz. Rzeczywiście, groźne oblicze zimy w grodzie Kopernika daje się we znaki Torunianom. - Co najmniej do wczesnego popołudnia opady marznące, powodujące niebezpieczną gołoledź! Napływać będzie coraz łagodniejsza masa powietrza i późnym popołudniem oraz wieczorem pojawi się słaba odwilż do 1 stopnia - podaje w swojej prognozie Rafał Maszewski, autor serwisu pogodawtoruniu.pl.

Reporterka Radia ESKA Toruń Marta Łazarska poinformowała, że toruńskie drogi pierwszej i drugiej kategorii zostały posypane. - Pracownicy MPO zajęli się przystankami, przejściami podziemnymi i chodnikami. Obecnie trwają prace na drogach trzeciej i czwartej kategorii, ale deszcz nie przestaje padać. Trzeba uważać i zwolnić - przekazała dziennikarka.

Uwaga - na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia od IMGW. Pomarańczowy alert dotyczy wspominanych wyżej opadów marznących. Apele o ostrożność kierujemy zarówno do kierowców, jak i do pieszych. Przed godziną 7:00 komunikat o utrudnieniach pojawił się na profilu Gminy Żnin na Facebooku.

- Z uwagi na warunki pogodowe autobusy kursujące w ramach gminnego transportu publicznego nie wyjechały na trasy. Kierownik żnińskiej placówki Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. informuje, że wyjazd autobusów dowożących dzieci do szkół jest wstrzymany do odwołania - czytamy.

Alert RCB 14.01.2026. Ostrzeżenie m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

- Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach - taki komunikat został wysłany m.in. do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dołączyło do IMGW i lokalnych meteorologów. 

Z prognozy numerycznej IMGW wynika, że to nie ostatni atak zimy w tym miesiącu. Ekstremalny scenariusz zakłada, że 22 stycznia temperatury maksymalne w Kujawsko-Pomorskiem spadną do -10 stopni Celsjusza. To prognozy oparte na specjalistycznym modelu ECMWF. Na wyraźne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do drugiej dekady lutego. 

