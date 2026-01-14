Warmińsko-mazurskie. IMGW ostrzega przed gołoledzią. "Robi się kocioł"

W środę (14 stycznia) w woj. warmińsko-mazurskim panują trudne warunki drogowe, zwłaszcza w zachodniej części regionu.

Komenda Policji z Ostródy poinformowała, że trudne warunki atmosferyczne panują m.in. na odcinku drogi krajowej nr 15 między Bałcynami a Lubawą. Mundurowi zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

W środę (14 stycznia) w woj. warmińsko-mazurskim panują trudne warunki drogowe, zwłaszcza w zachodniej części regionu. IMGW wydał alerty drugiego stopnia o opadach marznącego deszczu powodujących gołoledź oraz ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śniegu. Służby drogowe i policja apelują o szczególną ostrożność. Dowiedz się, gdzie warunki są najtrudniejsze i jak zmieniać się będzie pogoda!

Joanna Miłek z GDDKiA w Olsztynie powiedziała w rozmowie z PAP, że wszystkie drogi krajowe w regionie są przejezdne, a ich nawierzchnia jest czarna i mokra. Obecnie pracuje 27 jednostek sprzętu zimowego utrzymania.

Na razie w zachodniej części województwa, w pasie między Suszem, Iławą i Nowym Miastem Lubawskim, pojawiły się opady deszczu. Temperatura jest ujemna, więc powoli robi się tam kocioł.

– poinformował dziennikarzom PAP Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W środę (14 stycznia) w woj. warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Dla centralnej i zachodniej części regionu IMGW wydał alerty drugiego stopnia o opadach marznącego deszczu powodujących gołoledź. We wschodniej części województwa ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy prognozowanych opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm.

Przez region przemieszcza się z zachodu na wschód strefa opadów śniegu przechodzących w opady deszczu. Ze względu na występującą na znacznym obszarze ujemną temperaturę powietrza i gruntu opady są marznące, powodujące gołoledź. W kolejnych godzinach od zachodu regionu temperatura będzie powoli wzrastać powyżej zera.

