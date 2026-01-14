Warmińsko-mazurskie. IMGW ostrzega przed gołoledzią. "Robi się kocioł"

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2026-01-14 13:17

W środę (14 stycznia) służby drogowe przestrzegają przed trudnymi warunkami na drogach w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Opady przesuwają się na wschód. W całym regionie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Gołoledź na Warmii i Mazurach

i

Autor: KPP w Ostródzie/ Facebook Gołoledź na drogach Warmii i Mazur w środę (14 stycznia 2025 r.)
Super Express Google News
  • W środę (14 stycznia) w woj. warmińsko-mazurskim panują trudne warunki drogowe, zwłaszcza w zachodniej części regionu.
  • IMGW wydał alerty drugiego stopnia o opadach marznącego deszczu powodujących gołoledź oraz ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śniegu.
  • Służby drogowe i policja apelują o szczególną ostrożność. Dowiedz się, gdzie warunki są najtrudniejsze i jak zmieniać się będzie pogoda!

Komenda Policji z Ostródy poinformowała, że trudne warunki atmosferyczne panują m.in. na odcinku drogi krajowej nr 15 między Bałcynami a Lubawą. Mundurowi zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Polecany artykuł:

Ekstremalna pogoda w Polsce. Cała Polska w alertach. Tylko te regiony są bezpie…

W środę (14 stycznia) w woj. warmińsko-mazurskim panują trudne warunki drogowe, zwłaszcza w zachodniej części regionu. IMGW wydał alerty drugiego stopnia o opadach marznącego deszczu powodujących gołoledź oraz ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śniegu. Służby drogowe i policja apelują o szczególną ostrożność. Dowiedz się, gdzie warunki są najtrudniejsze i jak zmieniać się będzie pogoda!

Joanna Miłek z GDDKiA w Olsztynie powiedziała w rozmowie z PAP, że wszystkie drogi krajowe w regionie są przejezdne, a ich nawierzchnia jest czarna i mokra. Obecnie pracuje 27 jednostek sprzętu zimowego utrzymania.

Na razie w zachodniej części województwa, w pasie między Suszem, Iławą i Nowym Miastem Lubawskim, pojawiły się opady deszczu. Temperatura jest ujemna, więc powoli robi się tam kocioł.

– poinformował dziennikarzom PAP Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W środę (14 stycznia) w woj. warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Dla centralnej i zachodniej części regionu IMGW wydał alerty drugiego stopnia o opadach marznącego deszczu powodujących gołoledź. We wschodniej części województwa ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy prognozowanych opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm.

Przez region przemieszcza się z zachodu na wschód strefa opadów śniegu przechodzących w opady deszczu. Ze względu na występującą na znacznym obszarze ujemną temperaturę powietrza i gruntu opady są marznące, powodujące gołoledź. W kolejnych godzinach od zachodu regionu temperatura będzie powoli wzrastać powyżej zera.

CZYTAJ TEŻ: Ziąb w szkołach, żołnierze z łopatami i pusta kasa na utrzymanie dróg. Tak wygląda zima na Warmii i Mazurach

Polecany artykuł:

Olbrzymie różnice w temperaturach. Kto będzie zgrzytał zębami z zimna, a kto sc…
Sonda
Czy masz już dość śniegu i zimy?
Tłumy na stokach narciarskich, narciarze rozpoczęli gorący sezon
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GOŁOLEDŹ
WARMIA I MAZURY
MARZNĄCY DESZCZ
IMGW OSTRZEŻENIA
GDDKIA