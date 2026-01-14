Ekstremalna pogoda w Polsce. Cała Polska w alertach. Tylko te regiony są bezpieczne

Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia od IMGW pokolorowały mapę Polski. Najgorzej ma być na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w Zachodniopomorskiem, Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem i na Mazowszu.

Do alertów Instytutu dołącza się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach - czytamy w komunikacie RCB.

Najnowszą prognozę pogody podajemy poniżej!

Ostrzeżenia IMGW 14.01.2026. Alerty pierwszego i drugiego stopnia

Opady marznące i intensywne opady śniegu - takie ostrzeżenia IMGW są aktywne 14 stycznia. Niepokojące wieści docierały do nas z Warszawy, ale nie tylko. Żółte alerty na wschodzie kraju dotyczą białego puchu, a żółte i pomarańczowe związane ze szklanką na drogach objęły większość kraju. Biały kolor mamy tylko w województwie lubuskim oraz w kilku powiatach województw:

dolnośląskiego

zachodniopomorskiego

wielkopolskiego

- W zachodniej połowie kraju okresami opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, które początkowo mogą miejscami marznąć i powodować gołoledź. Wieczorem opady będą stopniowo zanikać. We wschodniej połowie kraju postępujące stopniowo na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które od zachodu przechodzić będą w opady deszczu, przejściowo deszczu marznącego powodującego gołoledź - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 14 stycznia.

- Miejscami natężenie opadów będzie umiarkowane. Na północy i w centrum suma opadów deszczu około 10 mm. W pasie od Lubelszczyzny przez Podlasie i wschodnie Mazowsze po Warmię i Mazury występować będą głównie opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do miejscami 10 cm. Okresami słabe opady śniegu występować będą również wysoko w górach. Miejscami również silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów - dodają eksperci Instytutu.

Alert RCB na 14 i 15 stycznia. "Zostań w domu, jeśli możesz"

Na pogodowe zagrożenia reaguje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach - alarmuje RCB.

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie:

części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);

woj. wielkopolskiego;

woj. kujawsko-pomorskiego;

woj. pomorskiego;

woj. warmińsko-mazurskiego;

woj. łódzkiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. lubelskiego.

Zalecamy ostrożność na drogach. Przedstawiciele RCB podkreślają, że przy takich warunkach należy ograniczyć prędkość i zachować maksymalny poziom koncentracji. Warto śledzić ostrzeżenia Instytutu i lokalne prognozy.

