Utrudnienia w ruchu pociągów na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu. Gołoledź sparaliżowała kolej!

Oblodzenie sieci trakcyjnej. Pociągi stoją na Pomorzu i Kujawach

Spółka podała, że ze względu na oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowane marznącymi opadami, wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej nr 204 między Elblągiem a Malborkiem. Dla pasażerów wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Z kolei na linii kolejowej nr 131, łączącej Trójmiasto z Bydgoszczą, z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej na odcinku Terespol Pomorski – Warlubie, składy elektryczne są przeciągane przez lokomotywy spalinowe. Natomiast na odcinku Morzeszczyn – Pelplin, ruch pociągów prowadzony jest jednym torem.

„Trwa naprawa sieci przez załogę pociągu sieciowego”

- podano w komunikacie.

Oblodzenie sieci trakcyjnej stwierdzono również na linii kolejowej nr 353 między Toruniem Głównym a Iławą Główną, gdzie ruch pociągów prowadzony jest wyłącznie trakcją spalinową.

Utrudnienia na Mazowszu. Opóźnienia pociągów w okolicach Warszawy

W komunikacie podano również, że zmiany w ruchu pociągów, spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej, występują na odcinku między Warszawą a Łowiczem (Warszawa-Poznań) oraz między Warszawą a Pruszkowem (Warszawa-Grodzisk Mazowiecki).

PKP Intercity i Polregio reagują na utrudnienia

Spółka PKP PLK podała, że wybrane pociągi przewoźnika Polregio mogą kursować w skróconych relacjach. Z kolei pociągi PKP Intercity zatrzymują się także na dodatkowych przystankach, skąd zabierają podróżnych. Do wsparcia przewoźników zadysponowano lokomotywy osłonowe, a do usunięcia lodu z sieci trakcyjnej pociąg sieciowy.

„Sytuacja na sieci kolejowej jest stale monitorowana przez przedstawicieli zarządcy infrastruktury oraz przewoźników, którzy natychmiast reagują na wszelkie utrudnienia. Służby PLK SA na bieżąco monitorują sytuację pogodową. W ciągłej gotowości są drużyny szybkiego reagowania na usterki, pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe”

- zapewniła spółka.

