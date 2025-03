Weź 2 łyżki tego proszku i wetrzyj go w powierzchnie deski sedesowej. W 15 minut usunie wszystkie żółte plamy oraz zacieki. Sposób na czyszczenie deski sedesowej, który musisz znać

Jedź w Sudety po ten kamień! Weź ten kamyczek, a zapewnisz sobie szczęście oraz łaskę Anioła Stróża. Ma on wielką moc przyciągania światła do życia

Jak czyścić deskę sedesowa? O tym zapominają nawet sprzątaczki

Według badań toaleta to jedne z najbrudniejszych miejsc w domu. Podobna ilość bakterii bytuje jedynie na klamkach oraz brudnych zmywakach. Mycie rąk to podstawowy i najważniejszy element zachowania higieny. Kolejnym jest regularne czyszczenie toalety. Prawie każdy dokładnie szoruje muszlę klozetową. Nieco inaczej jest w przypadku deski sedesowej. Ta najczęściej jest zaledwie przecierana mokrą ścierką. To zdecydowanie za mało. Woda oraz klasyczny detergent nie zawsze będą w stanie zabić wszystkie bakterie oraz drobnoustroje bytujące na desce sedesowej. Dodatkowo, często na deskę osadzają się żółte zacieki oraz kamień ze spuszczanej wody. Do czyszczenia deski sedesowej możesz wykorzystać biały ocet. Mieszanka octu oraz wody zabije baterie oraz skutecznie odkaża czyszczoną powierzchnie. Jeżeli zależy Ci na delikatnym wybieleniu deski to dobrym pomysłem jest pasta do zębów lub pianka do golenia. Oba ta składniki świetnie wybielą plastikowe powierzchnie. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń koniecznie może być rozkręcenie deski sedesowej i namoczenie jej w roztworze wody oraz octu.

Weź ten proszek i wetrzyj go w deskę sedesową. W 15 minut usunie kamień oraz zacieki

Do czyszczenia deski sedesowej rewelacyjnie sprawdzi się także soda oczyszczona. Podobnie jak ocet posiada ona właściwości przeciwbakteryjne i skutecznie zabija wszelkie zarazki. Dodatkowo soda delikatnie wybiela czyszczone powierzchnie i przywraca im naturalną biel. Soda oczyszczona usuwa kamień oraz zacieki z wody. Co ważne, nie powoduje alergii oraz podrażnień na skórze. Wystarczy, że wymieszasz kilka łyżeczek sody oczyszczonej z kilkoma łyżeczkami wody, by powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w powierzchnie deski sedesowej i odczekaj 15 minut. Po tym całość przemyj wodą i gotowa. Tak czyszczona deska sedesowa będzie idealnie czysta.