Sposób na domowe espresso. Kawa będzie smakowała jak od baristy

Podstawa każdej kawy to espresso. Dobrze przygotowane smakuje zarówno samo, ale i jako baza w cappuccino czy macchiato. Gęste espresso o mocnym, gorzkim smaku to zasługa ciemno palnej kawy. Takie najczęściej pije się we Włoszech. Jednak to, co dla jednych jest atutem, dla innych może być wadą. Jeśli chcemy, by espresso smakowało owocowo, warto wybrać jasno paloną kawę, np. z Afryki.

Sposób na idealne espresso. Jaką kawę wybrać?

Espresso z włoskiej kawiarni to dla wielu ideał. Aby je przygotować, trzeba wybrać mieszankę arabiki z dodatkiem robusty o bardzo ciemno palonych ziarnach. Ale espresso może mieć także smak orzechów, czekolady, rodzynek, a nawet landrynek czy cytrusów. Taki efekt zapewni kawa jaśniejsza i słabiej palona, np. z Kenii, Etiopii lub Gwatemali. Jeśli chcemy mieć pewność, że sięgamy po dobre ziarna, wybierzmy te oznaczone jako „speciality”. To tzw. „kawa trzeciej fali”, gdzie zwraca się uwagę na każdy etap produkcji – od miejsca i sposobu uprawy, przez dystrybucję, aż do gotowego produktu. Taka kawa oznacza też szacunek dla lokalnych rolników i środowiska.

Ważne, by kawę poddać odpowiedniej obróbce. Palenie ziaren przeprowadza się w piecach bębnowych, w których temperatura jest dostosowana do odmiany kawy. Czas ma znaczenie – warto szukać kawy świeżo palonej i sprawdzać datę na opakowaniu. Idealnie, gdy od wypalenia minęło mniej niż 30 dni. Dlatego warto zaopatrzyć się w dobrą kawę w lokalnej palarni, w której do całego procesu podchodzi się z pieczołowitością. Dobrym miejscem będą też specjalistyczne sklepy, gdzie personel pomoże wybrać odpowiedni rodzaj kawy i podpowie, jak uzyskać odpowiadający nam smak.

Jak zrobić espresso w domu? Kawa jak od baristy we własnej kuchni

Dobrej jakości ziarna to dopiero początek. Jakość espresso możemy określić na podstawie pianki, naparu i aromatu. Crema, czyli pianka, powinna mieć jednolitą, orzechową barwę. Tworzy się dzięki reakcji między wodą i kawą, w odpowiedniej temperaturze i pod właściwym ciśnieniem. Napar powinien być gęsty, lepki i aksamitny. Jeśli zaś chodzi o aromat, to w dużej mierze zależy on od rodzaju ziaren. Może zawierać w sobie nuty gorzkiej czekolady, skórki świeżo upieczonego chleba, suszonych owoców, cytrusów czy kwiatów. Czy da się uzyskać taki efekt w domowym zaciszu? Australijska firma Sage Appliances wprowadziła na polski rynek Barista Express Impress – ekspres, dzięki któremu można przygotować kawę, jak z ulubionej kawiarni. Jak to działa?

Sposób na domowe espresso czyli jak zostać baristą w swoim domu

Barista Express, to klasyczny ekspres do kawy firmy Sage, który sprzedał się na całym świecie w ponad 2 milionach egzemplarzy. Jego najnowsza wersja - Barista Express Impress - pozwala na samodzielne, łatwe i szybkie przygotowanie kawy w różnych wariantach. Choć zawsze ich podstawą jest espresso.

Autor: Agnieszka Morawska

Pierwszy etap to mielenie. To zadanie ekspres wykona za nas sam. Dobieramy tylko grubość zmielonej kawy, rożną w zależności od tego jakie ziarna wsypiemy. Warto eksperymentować, bo różne rodzaje kawy potrzebują nieco innego traktowania.

Autor: Agnieszka Morawska

Nie musimy martwić się o ilość zmielonej kawy – urządzenie samo odważy porcję, która idealnie wypełni kolbę. Pora na ubijanie. Tu z pomocą przyjdzie wbudowany tamper. Użytkownik ma tylko nacisnąć dźwignię – otrzyma kolbę z idealnie odmierzoną i delikatnie ubitą porcją kawy. Czasami zdarza się, że urządzenie zmieli za dużo kawy. Jej nadmiar łatwo i czysto usuniemy specjalnie wyprofilowaną szpatułką (dołączoną do zestawu). Jeśli kawy jest za mało, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk młynka.

Autor: Agnieszka Morawska

Pora umieścić kolbę w ekspresie, podstawić filiżankę i nacisnąć jeden przycisk – pojedyncza lub podwójna kawa. Po chwili ekspres zaczyna wydawać ciche mruczenie – trwa preinfuzja, kawa w kolbie nasyca się gorącą wodą. Zaraz potem – maszyna robi się głośniejsza (ale wciąż dość cicha), a wskazówka ciśnieniomierza obraca się. Powstaje espresso: z kolby zaczynają ściekać dwie strużki brązowego płynu, a w filiżance pojawia się porcja naparu z wyraźnie zaznaczoną cremą.

Autor: Agnieszka Morawska

Cały ten proces angażuje użytkownika tylko podstawowym stopniu. Ustawienia ekspresu pomagają przygotować kawę nawet niewtajemniczonym. Urządzenie samo dobiera porcję kawy i czas parzenia. Ale jeśli ktoś chce poznać rytuały baristy, albo po prostu lubi eksperymentować, może spróbować samodzielnej zabawy. Sami możemy zdecydować, jak grubo zmielić kawę, ile wsypać jej do kolby, jak długo parzyć. Do tego dochodzą sitka do kolby, inne dla kawy świeżo palonej i tej nieco starszej, a także dla pojedynczej lub podwójnej porcji.

Autor: Agnieszka Morawska

Espresso to także baza do innych kawowych przyjemności. Dysza z wrzątkiem pomoże je „przedłużyć”. Obok mamy też dyszę, którą spienimy mleko. Łatwa do utrzymania w czystości, z nierdzewnej stali, którą łatwo manewrować. To ważne, bo odpowiedni kąt i poziom zanurzenia jest kluczowy do otrzymania idealnie spienionego mleka. Ułatwieniem jest także porządnie wykonany dzbanek, dołączony do ekspresu. Niby nic, ale to cenny dodatek. Nauka spieniania mleka nie trwa długo i wkrótce możemy sami przygotować cappuccino, czy flat-white. Artystyczne dusze będą mogły się wyszumieć przygotowując latte-art, czyli wzory z mlecznej piany.

Nie ma kawy bez wody, zbiornik ekspresu jest pojemny i zaopatrzony w wymienny filtr. To ważne, bo jakość wody wpływa na smak kawy. Oczywiście zbiornik można zdejmować. Projektanci zadbali też o łatwe mycie i zdejmowanie tacki ściekowej. Czerwony znacznik pokazuje, kiedy należy ją opróżnić i umyć. Metalową obudowę ekspresu również łatwo utrzymać w czystości. Łatwo także opróżnić kolbę z fusów.

Jak smakuje espresso z Barista Express Impress?

Barista Express Impress rożni się od automatycznych ekspresów do kawy. To ekspres kolbowy, wymaga więc pewnej samodzielności. W praktyce jednak wszystko polega na wciśnięciu kilku guzików i podstawieniu filiżanki. A efekt? Kawiarnia we własnej kuchni. Ekspres wyciska z ziaren każdą nutę. Kawa za każdym razem jest gęsta i aksamitna, z idealną pianką. Stąd już tylko krok do eksperymentów z dodatkami. Mleko, cynamon, czekolada - wszystko zależy od naszej wyobraźni.

Autor: Agnieszka Morawska

