Wlewam 100 ml do wody i myję okna. Nie muszę potem tego robić przez wiele tygodni. Są czyste i lśniące bez smug. Sposób na mycie okien

Przez to wiele osób źle korzysta ze zmywarki! Producenci biją na alarm. Naczynia się brudne, a zmywarka szybciej się psuje! Gdzie umieścić detergent do zmywarki?

Wlewam 100 ml do wody i myję okna. Są czyste i lśniące bez smug

Mycie okien bez smug to wyzwanie dla każdej pani domu. Często po dokładnym umyciu szyb, pojawiają się na nich nieestetycznie wyglądające smugi. Oczywiście wpływ na to ma wiele czynników, jednak często problem leży w płynie, którego używamy do mycia naszych okien. Z racji, że mycie okien jest pracochłonne i nie ukrywam, że nie przepadam za tą czynnością, to znalazłam świetny płyn, którym zastępuję sklepowe specyfiki. Sprawia on, że moje okna są czyste przez długi czas i nawet po ulewnym deszczu nie ma na nich zacieków. Chodzi o zimowy płyn do spryskiwaczy samochodowych, który chyba każdy kierowca posiada.

Jak myć okna płynem do spryskiwaczy samochodowych?

Wystarczy wlać około 100 ml tego płynu do 100 ml wody, wymieszać i przelać do butelki z atomizerem. Następnie spryskujemy nim szyby, przecieramy wilgotną ściereczką, a na koniec wycieramy do sucha. Płyn do spryskiwaczy ma właściwości hydrofobowe, dzięki którym kropelki wody nie osadzają się na szybach, tylko szybko po nich spływają. W efekcie okna są lśniąco czyste przez wiele tygodni, a ja nie muszę ich myć po każdej ulewie.

Jak myć okna, aby były bez smug?

W pierwszej kolejności należy dokładnie wyczyścić ramy okienne, następnie szyby, a na końcu parapety. Dzięki temu unikniesz zacieków na szybach. Do wycierania okien nie używaj ręczników papierowych, gdyż pozostawiają one na szybie widoczne paprochy, dlatego zdecydowanie lepiej sprawdzą się specjalne ściereczki z mikrofibry. Pamiętaj również o tym, że wybrać odpowiednią porę dnia na mycie okien. Specjaliści zdecydowanie odradzają, aby okna myć w samo południe, kiedy pada na nie słońce. Mocne słońce powoduje, że płyn na rozgrzanych szybach szybko zasycha i zostawia nieestetyczne smugi. Dlatego lepiej to robić z samego rana lub wieczorem.