Pierzesz ręczniki raz w tygodniu? Ten błąd może odbić się na Twoim zdrowiu. Mikrobiolog wyjaśnia, jak często powinno się prać ręczniki

Pierzesz ręczniki raz w tygodniu? Ten błąd może odbić się na Twoim zdrowiu

Regularne i częste zmienianie ręczników zarówno w łazience, jak i w kuchni jest niezwykle ważne w utrzymaniu higieny i zdrowia wszystkich domowników. To właśnie na ręcznikach gromadzą się przeróżne bakterie, grzyby czy alergeny, którym wilgotne środowisko zdecydowanie sprzyja w namnażaniu się. W takim razie jak często powinno się prać ręczniki, aby były higienicznie czyste? - Powinniśmy go zmieniać przynajmniej raz w tygodniu zakładając, że ręcznik do ciała jest po kąpieli dobrze osuszany, a ręcznik do rąk nie znajduje się w zawilgoconej łazience - podkreśla dr hab. Piotr Rzymski w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl. Jednak w wielu sytuacjach pranie ręcznika raz w tygodniu może okazać się zdecydowanie za rzadkie. - W ogólnodostępnej łazience ręcznik do rąk najlepiej wymieniać po każdej wizycie gości. Zmniejszy to ryzyko transmisji bakterii fekalnych i innych patogenów - dodał mikrobiolog.

Jak często prać ręczniki, aby były higienicznie czyste?

Jak podkreślił mikrobiolog, oczywiście ryzyko zakażenia się bakteriami poprzez korzystanie z ręcznika ogólnodostępnego nie jest duże, jednak z pewnością lepiej dmuchać na zimne zwłaszcza, gdy używają go także dzieci. - Nie zapominajmy też o ręcznikach kuchennych, one są bardzo podatne na wzrost różnych bakterii, np. enterokoków czy gronkowców [...] Przykładowo, dziecko może wytrzeć w ręcznik kuchenny swoje ręce, ojciec wyciera nim stół kuchenny, a matka naczynia. W ten sposób łatwo roznieść patogeny, a nawet doprowadzić do zatrucia pokarmowego. Dlatego takie ręczniki najlepiej wymieniać częściej niż inne - co 4 dni - zaznaczył w rozmowie z poradnikzdrowie.pl dr hab. Piotr Rzymski.

W jakiej temperaturze prać ręczniki?

Jeśli chcemy, aby nasze ręczniki były higienicznie czyste, to powinniśmy je prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, z jakiego materiału jest wykonany ręcznik. Bawełniane ręczniki można prac w temperaturze 60 stopni, natomiast bambusowe czy welurowe w 40 stopniach. Zalecana temperatura prania jest zamieszczona na metce ręcznika i najlepiej sugerować się tą informacją, zanim wrzucimy go do pralki.

Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.