Tego pod żadnym pozorem nie myj w zmywarce. Konsekwencje będą opłakane, a Ty wydasz setki złotych na naprawę. Mycie w zmywarce

Nie wszystkie naczynia można umieścić w zmywarce

Zmywarka jest niewątpliwie jednym z najlepszych rozwiązań ostatnich lat. Znajduje się w większości polskich domów i ułatwia porządki w domu każdego dnia. Chyba żadne posiadacz tego sprzętu nie chciałby wrócić do tradycyjnego zmywania naczyń w zlewozmywaku gąbką i płynem. Jednak, aby zmywarka w pełni spełniała swoją funkcję, należy używać ją zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami. Otóż mimo, że większość z nas korzysta ze zmywarki codziennie, to nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest kilka rodzajów naczyń, których nie wolno zmywać w zmywarce. Dlaczego? Niektóre z nich pod wpływem wyższej temperatury panującej podczas cyklu zmywania mogą się uszkodzić. Są też takie naczynia, które mogą wręcz doprowadzić do awarii zmywarki. A wtedy będzie konieczna interwencja serwisanta, która może nas kosztować kilkaset złotych. Czego pod żadnym pozorem nie można zmywać w zmywarce?

Tych 4 naczyń nie można zmywać w zmywarce

Choć zmywarka ułatwia nam zmywanie brudnych naczyń, to niestety nie każde z nich nadaje się do takiego procesu czyszczenia. Po pierwsze zdecydowanie odradza się umieszczania w urządzeniu noży. Dlaczego? Pod wpływem wyższej temperatury mogą się szybko stępić. W zmywarce nie powinno się zmywać także drewnianych sztućców, które po tak długim moczeniu woda zaczną pękać. Kolejną rzeczą, która nie powinna znaleźć się w urządzeniu, są słoiki z etykietami. Oczywiście chodzi tu o papierowe etykietki, które w trakcie cyklu odklejają się i zapychają filtry zmywarki. Z czasem nagromadzony w nim lepki papier może doprowadzić do awarii zmywarki. Na liście zakazanych naczyń znajdują się również plastikowe pojemniki. Gorąca woda może je odkształcić, a toksyczne substancje mogą przenikać do jedzenia.

Jak korzystać ze zmywarki?

Najpierw zeskrob większe resztki jedzenia do kosza na śmieci lub kompostownika. Nie musisz dokładnie płukać naczyń pod bieżącą wodą, ponieważ nowoczesne zmywarki są w stanie poradzić sobie z większością zabrudzeń. Upewnij się, że naczynia nadają się do mycia w zmywarce. Jeśli masz naczynia z mocno przypalonym jedzeniem, warto je wstępnie namoczyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Używaj detergentu przeznaczonego do zmywarek. Możesz używać tabletek, proszku lub żelu. Dozuj detergent zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Następnie wybierz program mycia odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia i uruchom urządzenie. Pamiętaj, aby po zakończonym cyklu pozostawić drzwiczki lekko uchylone, aby para wodna z wnętrza się ulotniła.