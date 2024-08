Przez to wiele osób źle korzysta ze zmywarki! Producenci biją na alarm. Naczynia się brudne, a zmywarka szybciej się psuje! Gdzie umieścić detergent do zmywarki?

Gdzie umieścić tabletkę do zmywarki? Przez ten błąd naczynia są brudne

Niedomyte naczynia po wyjęciu ze zmywarki to dość częsty problem. W większości przypadków ma on swoje przyczyny w nieprawidłowej konserwacji urządzenia. Brudny i zatkany filtr lub dysze mogą sprawić, że naczynie nie będą domywane. W skrajnych przypadkach za brudne talerze i garnki odpowiada awaria. Jest jeszcze jeden powód, dla którego Twoja zmywarka nie domywa naczyń. Jest on banalny. Swego czasu po internecie krąży sposoby na "lepsze" korzystanie ze zmywarki. Zachęcano w nich, aby tabletkę do zmywarki umieszczać na dnie urządzenie, a nie w przeznaczonej do tego komorze. Zdaniem zwolenników takiego działania tabletka miała szybciej się rozpuszczać i lepiej domywać zaschnięte resztki jedzenia.

Jak alarmują producenci zmywarek oraz detergentów umieszczenie tabletki na dnie urządzenia może przynieść dokładnie odwrotny skutek. Tabletka na dnie zmywarki najprawdopodobniej rozpuści się za szybko i nie będzie skuteczna. Cały detergent zostanie wykorzystany już podczas prania wstępnego. Tym samym na główny etap prania zmywarka będzie korzystała tylko z wody. W efekcie naczynia mogą zostać niedomyte. Producenci przestrzegają, by tabletek do zmywarki używać zgodnie z zaleceniami. Powinny być nie umieszczane w przeznaczonej do tego komorze. Tylko w ten sposób tabletka rozpuści się w odpowiednim czasie.

