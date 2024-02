Zajrzała do zmywarki i się przeraziła. Polacy notorycznie popełniają ten sam błąd, przez który zmywarka nie domywa naczyń. Wystarczy soda oczyszczona i po problemie

To nagminny błąd podczas użytkowania zmywarki. Wygląda to obrzydliwe

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zmywarkę należy czyścić. Nie dotyczy to jedynie zewnętrznej obudowy oraz komory myjącej. Najwięcej brudu zbiera się na filtrze zmywarki To właśnie tam osadza się brudu, tłuszcz oraz resztki jedzenia. Jeżeli filtr zmywarki jest zabrudzony to automatycznie urządzenie może nie domywać naczyń. Tiktokerka Sarah miała taki problem. Jej zmywarka nie domywała naczyń. Kobieta rozkręciła filtr i się przeraziła. Okazało się, że filtr zmywarki był cały oblepiony brudem. Wyglądało to obrzydliwe. Część osób w komentarzach dziwiło się, jak można doprowadzić zmywarkę do takiego stanu, ale część przyznało, że miało podobnie.

Błędy, które niszczą zmywarkę

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest wkładanie do zmywarki naczyń z resztkami jedzenia. Nowoczesne zmywarki wyposażone są w funkcję domywania zaschniętych zabrudzeń, jednak nadal jeżeli na naczyniach znajdują się większe resztki jedzenia to należ je usunąć. Pestki cytryny czy makarony mogą zapchać filtr oraz części myjące i doprowadzić do awarii zmywarki. Kolejnym istotnym błędem który ma wpływ na działanie zmywarki jest brak czyszczenie filtra i innych trudno dostępnych elementów urządzenia. Filtr należy regularnie demontować i czyścić. Zbierają się w nim resztki jedzenia, które blokują przepływ wody i mają wpływ na prawidłowe działanie zmywarki.