Wkładam kilka liści do pojemnika, dodaję 3 łyżki żelatyny i stawiam obok sedesu. Usuwa brzydkie zapachy z toalety, nawet po męskich wizytach. Domowy odświeżacz powietrza

Skąd się bierze brzydki zapach w toalecie?

Toaleta to jedno z tych miejsc w domu, gdzie najczęściej pojawiają się brzydkie zapachy. Powodem takiego stanu rzeczy jest wiele czynników. Przede wszystkim wpierw są to sprawy związane z czystością. Brzydkie zapachy mogą pojawić się w wyniku nagromadzenia się bakterii oraz drobnoustrojów. Wilgoć w toalecie może również sprzyjać rozwojowi grzybów i pleśni, które także wydzielają brzydkie zapachy. Na koniec warto sprawdzić wentylację oraz, czy powietrze w toalecie na odpowiedni przepływ. Sposobów na zamaskowanie brzydkich zapachów z toalety jest wiele. W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się domowe metody na odświeżanie powietrza. Wiele osób porzuca kupne detergenty i specyfiki na rzecz naturalnych rozwiązań. Również w przypadku brzydkich zapachów w toalecie możesz sięgnąć po domowe odświeżacze powietrza. Są one tanie, szybkie do zrobienia i tak sam skuteczne, co kupne.

Wlewam kilka kropel, dodaję 3 liście laurowe i zalewam żelatyną. Ten domowy odświeżacz do toalety poradzi sobie z brzydkimi zapachami

Aby przygotować domowy odświeżacz powietrza do łazienki będziesz potrzebować ulubionego lejku eterycznego, kilku liści laurowych oraz żelatyny. Najlepiej sprawdzi się olejek lawendowy, albo różany. Liście laurowe nadadzą przyjemny, ziołowy zapach i będą długo pachniały. Żelatyna utwardzi wszystko. Przygotuj żelatynę zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu Gdy wywar jest jeszcze gorący wrzuć do niego liście laurowe oraz dodaj kilka kropel olejku eterycznego. Mieszankę odstaw do wystygnięcia i gotowe. Tak przygotowany odświeżacz powietrza będzie roztaczał w pomieszczeniu piękny aromat i niwelował brzydkie zapachy. Domowy odświeżacz warto wymieniać około raz w tygodniu.