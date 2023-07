Absolutnie genialny płyn do mycia lodówki. W kilka minut będzie czysta i pachnąca świeżością. Ten płyn działa dezynfekująco

Kiedy ścinać lawendę? To najlepszy moment. Zrób to, a zatrzymasz najwięcej olejków eterycznych

Sposób na mycie lodówki. Jak wyczyścić wnętrze lodówki?

Jak myć lodówkę? Z pewnością nie powinno się robić tego rzadziej niż raz w miesiącu. W końcu to miejsce, w którym przechowywana jest żywotność. Czasami wystarczy jedna zepsuta rzecz, aby z lodówki zaczął wydobywać się nieprzyjemny zapach. Ważne jest również, aby dokładnie wymyć półkę lub szufladę, w której taka zepsuta żywność była przechowywana, gdyż bardzo szybko namnażają się tam bakterie. Jak powinno się myć lodówkę? W pierwszej kolejności należy wyjąć z niej produkty spożywcze i odłączyć chłodziarkę od prądu. Następnie wyciągnij z wnętrza urządzenia wszystkie półki i szuflady. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Możesz to również zrobić ręcznie, używając płynu do mycia naczyń lub ekologicznego płynu do mycia lodówki. Jak go przygotować?

Skuteczny płyn do mycia lodówki. Będzie czysta i świeża

Płyn do mycia lodówki przygotujesz samodzielnie w domu. Wystarczy, że rozcieńczysz szklankę octu z 2 litrami letniej wody. Możesz go przelać do spryskiwacza, aby było Ci łatwiej aplikować go podczas sprzątania. Ocet nie tylko doskonale usunie brud, ale też ma działanie dezynfekujące powierzchnie i wspaniale nabłyszcza szklane elementy urządzenia.

Jak wyczyścić lodówkę? Pasta, która szybko usunie mocne zabrudzenia

Jeśli wnętrze lodówki jest mocno zabrudzone, to przygotuj pastę z sody oczyszczonej. Taka papka w kilka minut rozprawi się z plamami z zaschniętego jedzenia lub napoju, a do tego usunie z wnętrza lodówki nieprzyjemne zapachy. Wymieszaj proszek z odrobiną wody, tak by powstała gęsta pasta. Nałóż ją na zwilżoną gąbkę i myj dokładnie każdy zakamarek wewnątrz urządzenia. Następnie dokładnie wymyj środek letnią wodą.

