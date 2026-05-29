Nowy milioner w Małopolsce! W papieskim mieście strzeliły korki od szampana

Szczęśliwy gracz z Wadowic wygrał 1 milion złotych w Lotto Plus.

Wygrana padła w czwartek, 28 maja, a zwycięskie liczby to: 2, 4, 8, 24, 32 i 38.

Była to jedyna „szóstka” trafiona tego dnia w całym kraju, czyniąc Wadowice miejscem narodzin nowego milionera.

Wadowice mają nowego milionera. To tam padła jedyna "szóstka" podczas losowania

Wadowice, znane przede wszystkim jako miejsce urodzenia Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, znowu znalazły się w centrum uwagi. Tym razem jednak powodem nie są historyczne rocznice czy pielgrzymki, lecz główna wygrana w Lotto Plus, która wynosi milion złotych. Podczas czwartkowego losowania (28 maja) maszyna wskazała następujące liczby: 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Dokładnie ten zestaw na swoim losie miał Małopolanin i dlatego zgarną okrągłą sumkę.

Równocześnie była to jedyna "szóstka" podczas wczorajszego losowania. Nikomu nie udało się rozbić kumulacji w głównej grze Lotto. Szczęśliwy los został zakupiony przy ul. Putka.

Na czym polega gra Lotto Plus?

Jak działa mechanizm, który przyniósł komuś w Małopolsce fortunę? Zasady gry w Lotto Plus są proste i atrakcyjne dla graczy. Aby wziąć udział w tym dodatkowym losowaniu, wystarczy zagrać w klasyczne Lotto i dopłacić symboliczną złotówkę do kuponu. Ten sam zestaw liczb, który typujemy w głównym losowaniu (6 z 49), automatycznie bierze udział również w losowaniu Lotto Plus. Trafienie wszystkich sześciu liczb w Lotto Plus gwarantuje stałą wygraną w wysokości miliona złotych.

Co ważne, ta kwota nie ulega kumulacji, co sprawia, że jest zawsze dostępna dla szczęśliwców, niezależnie od tego, czy ktoś trafił ją sam, czy w towarzystwie innych graczy. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.

