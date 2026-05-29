Śledził 12-latka, a potem zaatakował! Mężczyzna jest już w rękach policji

Jak dowiedziała się dziennikarka „Super Expressu”, podejrzany mężczyzna został zatrzymany w piątek, 29 maja. To finał intensywnych działań policji po bulwersującym incydencie, do którego doszło dzień wcześniej w centrum Krakowa.

Przypomnijmy, że w czwartek 12-letni chłopiec wracał do domu po zakończeniu lekcji. Z ustaleń śledczych wynika, że dorosły mężczyzna miał śledzić dziecko już od okolic szkoły. Gdy chłopiec wszedł do kamienicy przy ul. Filipa, napastnik przyspieszył i chwycił za drzwi wejściowe, zanim zdążyły się zamknąć. Następnie rzucił się na 12-latka i złapał go za rękę.

Na szczęście chłopiec zachował zimną krew i zdołał się wyrwać. Najprawdopodobniej napastnika spłoszył także krzyk dziecka. Chłopiec uciekł i natychmiast poinformowano policję.

W czwartek funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Potwierdzam, że wpłynęło do nas takie zgłoszenie. Natychmiast skierowaliśmy funkcjonariuszy w miejsce zdarzenia. Zabezpieczyliśmy zapis monitoringu oraz szukamy sprawcy. Na razie nie został zatrzymany. Apelujemy także do rodziców o czujność i informowanie nas każdej niepokojącej sytuacji – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” kom. Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

„Super Express” ustalił również, że podejrzany wcześniej miał kręcić się w pobliżu jednego z przedszkoli w centrum miasta. Tam także zarejestrowały go kamery monitoringu.

Policja na razie nie przekazała szczegółów dotyczących zatrzymanego mężczyzny ani ewentualnych zarzutów, jakie mogą zostać mu postawione.