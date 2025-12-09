Piękna polska żołnierka walczy o zimowe igrzyska. Odważne zdjęcia szeregowej Żuk roztopią resztki śniegu

Polska biathlonistka Kamila Żuk łączy służbę w armii z wyczynowym sportem, dążąc do udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Mimo wcześniejszych sukcesów i doświadczenia olimpijskiego, kontuzja wyhamowała jej karierę, ale teraz powraca do formy.

Szeregowa Kamila Żuk - żołnierka i biathlonistka

Kamila Żuk łączy służbę w polskiej armii z uprawianiem niezwykle trudnej dyscypliny sportowej, którą jest biathlon. Sportsmenka w stopniu szeregowej należy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Obecnie chyba jednak najważniejszy dla niej jest biathlon. Kamila Żuk chciałby wystartować w XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo, a także w innych włoskich miastach. Dla 28-letniej Polki start na igrzyskach to nie pierwszyzna. Była bowiem już i w PyeongChang w 2018 roku, i w Pekinie cztery lata później. Największym dotychczasowym sukcesem Kamili Żuk jest mistrzostwo Europy w biegu pościgowym, które wywalczyła w 2021 roku. Kariera pięknej biathlonistki wyhamowała dwa lata później z powodu kontuzji.

Kamila Żuk wróciła po kontuzji. "Nie mam większych ograniczeń'

Uraz przytrafił się Polce podczas przedsezonowego zgrupowania w Passo di Lavaze w trakcie treningu na nartorolkach. Niestety kontuzja zaburzyła rytm przygotowań do zawodów. Teraz jednak Kamila Żuk jest już na dobrej drodze do kolejnych sukcesów.

Zawsze powtarzałam, że świetnie byłoby trenować przez kilka lat tym samym systemem szkoleniowym. Teraz mamy taką możliwość, ale u mnie rok przerwy wszystko zaburzył. Najbliższy sezon powinien być dużo lepszy, bo to drugi z kolei przepracowany równo

- podkreśliła piękna Biathlonistka w rozmowie z portalem Przegląd Sportowy Onet. - Kontuzja wpływa trochę na ruchomość stawu skokowego, ale nauczyłam się z tym trenować. Nie mam większych ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj treningu, który mogę wykonywać. Lewa noga jest delikatnie osłabiona, ale nic innego mi nie przeszkadza - dodała. A my w galerii prezentujemy nieformalne odważne zdjęcia Kamili Żuk, na których doskonale widać jej wspaniałą figurę.

