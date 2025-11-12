Śliczna polska biathlonistka i żołnierka walczy o igrzyska. Tak wygląda bez kombinezonu i munduru

Śliczna biathlonistka walczy o kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo

Kamila Żuk to twarda kobieta. Udowadnia to nie tylko podczas swojej imponującej kariery sportowej, gdzie nieraz musi rywalizować w arcytrudnych warunkach, lecz także podczas swojej drugiej pracy. Śliczna biathlonistka jest bowiem także żołnierką Wojska Polskiego. Teraz jednak priorytetem w jej życiu zawodowym wydaje się być sport. W końcu 6 lutego 2026 roku rozpoczną się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo. Jeśli Kamili Zuk uda się na nie zakwalifikować, będą to już trzecie jej igrzyska. Na razie jednak czekają ją stary w zawodach Pucharu Świata. Biathlonistka dwa sezony temu nabawiła się poważnej kontuzji stawu skokowego, która mocno odbiła się na jej karierze. Na szczęście ten sezon może należeć do Kamili Żuk.

Kamila Żuk miała poważną kontuzję. Nauczyła się trenować po urazie

Wspomniana kontuzja przytrafiła się Kamili Żuk w 2023 roku, podczas przedsezonowego zgrupowania w Passo di Lavaze. Piękna biathlonistka urazu nabawiła się w trakcie treningu na nartorolkach. Problemy zdrowotne kosztowały nie tylko stratę sezonu, ale odbiły się także na jej formę po powrocie.

Zawsze powtarzałam, że świetnie byłoby trenować przez kilka lat tym samym systemem szkoleniowym. Teraz mamy taką możliwość, ale u mnie rok przerwy wszystko zaburzył. Najbliższy sezon powinien być dużo lepszy, bo to drugi z kolei przepracowany równo

- mówiła śliczna sportsmenka w rozmowie z portalem Przegląd Sportowy Onet. Jak dodała, o kontuzji "zapomnieć się nie da", ale można nauczyć się funkcjonować.

Kontuzja wpływa trochę na ruchomość stawu skokowego, ale nauczyłam się z tym trenować. Nie mam większych ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj treningu, który mogę wykonywać. Lewa noga jest delikatnie osłabiona, ale nic innego mi nie przeszkadza

- zaznaczyła Kamila Żuk, którą fani znają głównie w wydaniu sportowym, czyli odzianą w kombinezon narciarski. My z kolei pokazujemy zdjęcia ślicznej biathlonistki, jakiej nie znacie. Bez kombinezonu i żołnierskiego munduru.

