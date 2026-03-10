Najwyższy opuszczony wieżowiec świata stoi w Chinach. Zaskakujący zwrot akcji po latach

Drapacze chmur zazwyczaj stanowią wizytówkę dynamicznie rozwijających się metropolii i dowód technologicznego zaawansowania człowieka. Inwestorzy na całym świecie ścigają się w stawianiu coraz wyższych konstrukcji, aby podkreślić prestiż danego regionu. Niestety równie imponujące plany potrafią zakończyć się spektakularną porażką. Prace konstrukcyjne czasem zamierają na długie sezony, a niedokończone szkielety straszą mieszkańców swoimi surowymi fasadami. Idealnym przykładem takiej architektonicznej katastrofy jest monumentalny wieżowiec China 117 Tower, który od ponad dziesięciu lat stoi całkowicie opustoszały.

China 117 Tower to najwyższy opuszczony budynek świata

Znany również pod nazwą Goldin Finance 117 drapacz chmur wznosi się nad chińskim miastem Tianjin i stanowi namacalny symbol upadłych marzeń azjatyckich inwestorów. Ten prawdziwy betonowy kolos charakteryzuje się imponującymi parametrami technicznymi.

konstrukcja wznosi się na wysokość 597 metrów

wewnątrz zaplanowano 128 pięter użytkowych

pierwsze prace ruszyły na przełomie 2008 i 2009 roku

budynek osiągnął swoją docelową wielkość w 2015 roku

Konstruktorzy doprowadzili obiekt do maksymalnej wysokości w 2015 r., po czym główny inwestor niespodziewanie wstrzymał wszelkie działania na placu budowy. Przyczyny tego drastycznego kroku wyjaśniamy w kolejnych akapitach naszego artykułu.

Załamanie giełdy zatrzymało budowę Goldin Finance 117

Główną przyczyną przerwania prac okazały się poważne kłopoty finansowe właścicieli. Serwis architecturaldigest.com informuje, że firma deweloperska Goldin Financial Holdings straciła płynność po potężnym krachu na chińskiej giełdzie w 2015 roku. Ekipy budowlane błyskawicznie zeszły z rusztowań, zostawiając niemal ukończony drapacz chmur własnemu losowi. Taki obrót spraw sprawił, że obiekt oficjalnie trafił na łamy Księgi Rekordów Guinnessa jako najwyższy pusty budynek na kuli ziemskiej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najwyższy opuszczony budynek świata. Gigant straszy od 11 lat [ZDJĘCIA]

7

Nowe władze ukończą wieżowiec w Tianjinie do 2027 roku

Po blisko dziesięciu latach kompletnego zastoju w sprawie nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Urzędnicy wydali w 2025 roku stosowne zgody na wznowienie inwestycji, a cały projekt pozyskał solidny zastrzyk gotówki. Dokończeniem giganta z Tianjinu zajmie się zupełnie nowe konsorcjum biznesowe, które wyznaczyło termin oddania obiektu do użytku na 2027 rok. Przyszłość pokaże, czy tym razem plany zostaną zrealizowane, ale obecna sytuacja daje na to ogromne szanse.

Pamiętasz te słodycze z dzieciństwa? 12/15 to mistrz Pytanie 1 z 15 Który batonik składał się z wafla oblanego czekoladą i był owinięty w złotko? Grzesiek Prince Polo Pawełek Następne pytanie