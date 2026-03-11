Turystka zebrała pełen talerz bursztynów na plaży. Wystarczył jeden krótki spacer

Idealne warunki na bursztynowe łowy nad polskim morzem

Porywiste wichury, niespokojne fale oraz niska temperatura stanowią wyraźny sygnał dla zbieraczy, że nad polskim morzem rozpoczyna się idealny sezon na łowy. Gwałtowne zjawiska pogodowe sprawiają, że woda wyrzuca na piasek liczne glony, fragmenty gałęzi oraz najbardziej pożądany przez turystów bursztyn. Wystarczy dokładnie obserwować linię brzegową podczas spaceru, aby wypatrzyć ukryte wśród morskich odpadków drogocenne bryłki, spoczywające przez wieki w głębinach.

Zbiory bursztynu w Mikoszewie. Kobieta znalazła całe mnóstwo morskiego złota

Wędrówka brzegiem morza gwarantuje nie tylko wypoczynek na świeżym powietrzu, ale stwarza również szansę na zdobycie niezwykle wartościowych pamiątek. Taka sytuacja spotkała jedną z wczasowiczek w nadmorskim Mikoszewie, która w trakcie krótkiej trasy natrafiła na ogromne ilości cennego kruszcu. Fotografię ukazującą naczynie szczelnie wypełnione zebranymi bryłkami zaprezentowano niedawno na facebookowej stronie "Na Mierzeję".

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Czym dokładnie jest "bałtyckie złoto" wyrzucane przez fale?

Ten unikalny surowiec od setek lat wzbudza ogromne zainteresowanie, a po silnych wiatrach bardzo łatwo zlokalizować go bezpośrednio na piasku. Często wystarczy jedynie uważnie patrzeć pod nogi, aby wejść w posiadanie lśniącej i wartościowej drobiny, która skrywa w sobie niezwykłą historię.

Z naukowego punktu widzenia jest to po prostu skamieniała żywica pochodząca z drzew iglastych, porastających tereny obecnej Europy Północnej w epoce eocenu, czyli około czterdziestu lub pięćdziesięciu milionów lat temu. Z biegiem czasu lepka substancja została całkowicie przysypana grubą warstwą osadów, gdzie w wyniku długotrwałych procesów chemicznych zyskała ostateczną twardość.

Różnorodne kolory i wyjątkowe formy bursztynu

Morskie skarby przyjmują najróżniejsze barwy oraz niespotykane kształty. Do najbardziej powszechnych zaliczamy:

kolory miodowe, żółte oraz intensywnie pomarańczowe,

tonacje wpadające w czerwień oraz brąz,

rzadko spotykane odcienie bieli, zieleni oraz głębokiej czerni.

Znaleziska bywają całkowicie krystaliczne lub mocno zmatowiałe, co zależy od ich struktury. Wewnątrz niektórych kawałków zachowały się unikalne prehistoryczne inkluzje, czyli dawne insekty lub fragmenty roślin trwale uwięzione w żywicy miliony lat temu, stanowiące ogromną wartość dla badaczy z całego świata.

Jak skutecznie zbierać bursztyn na plaży po sztormie?

Efektywne poszukiwania wymagają od turystów dużej wytrwałości oraz niezwykle skupionego wzroku podczas przeczesywania piaszczystego terenu. Największe szanse na sukces dają wędrówki organizowane bezpośrednio po ustaniu sztormu, gdy woda zostawia na brzegu długie pasma wodorostów i drewna, w których najłatwiej zlokalizować cenne okazy. Najbardziej zaprawieni zbieracze preferują wczesne poranki lub późne wieczory, zabierając na łowy specjalistyczny sprzęt.

Zastosowanie latarki UV do nocnych poszukiwań morskiego złota

Niewielu początkujących plażowiczów zdaje sobie sprawę z faktu, że przenośne lampki emitujące promienie ultrafioletowe stanowią doskonałe narzędzie ułatwiające nocną eksplorację wybrzeża. W ciemnościach bursztyn reaguje na specjalistyczne światło wyraźną luminescencją, przybierając odcień zielony lub niebieski, co pozwala błyskawicznie odróżnić go od zwykłych szkiełek czy pospolitych kamyków.

Sonda Wierzysz w moc bursztynu? Tak Nie, to bzdura

Muzeum Bursztynu w Gdańsku pełne unikalnych okazów

Pasjonaci pragnący poszerzyć swoją wiedzę o tym niezwykłym kruszcu poza tradycyjnymi spacerami wzdłuż linii brzegowej, mają doskonałą okazję odwiedzić wyspecjalizowaną placówkę muzealną w Gdańsku. Zwiedzający mogą tam podziwiać imponujące zbiory spektakularnych brył morskiego złota, zgłębić fascynujący proces ich naturalnego formowania oraz prześledzić bogatą historię zastosowania bursztynu w światowym handlu i sztuce jubilerskiej.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie