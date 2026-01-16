Zwycięstwo Karola Nawrockiego w zeszłorocznych wyborach prezydenckich sprawiło, że zainteresowanie mediów automatycznie objęło również jego najbliższych. W centrum uwagi znalazła się przede wszystkim jego żona. Marta Nawrocka, która jeszcze niedawno funkcjonowała poza światłem fleszy, obecnie coraz pewniej odnajduje się w nowej roli. Każde jej publiczne wystąpienie jest skrupulatnie analizowane.

Czarna suknia z prześwitami pierwszej damy rozpaliła Pałac Prezydencki. Klasa czy przesada?

Ostatnie miesiące są dla 39-letniej pierwszej damy wyjątkowo intensywne. Regularnie uczestniczy w inicjatywach społecznych, towarzyszy prezydentowi podczas oficjalnych uroczystości, a także reprezentuje kraj podczas wizyt zagranicznych. Czwartkowe noworoczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim było kolejną okazją, by zaprezentować się w pełnej krasie.

Tym razem Marta Nawrocka postawiła na ponadczasową czerń. Jej wybór padł na długą suknię. Subtelne prześwity w okolicach dekoltu i ramion dodawały kreacji lekkości, a rękawy z falbanami przełamywały klasyczną formę.

Zdjęcia z wydarzenia szybko trafiły do mediów społecznościowych. Sama pierwsza dama opatrzyła je krótkim, dyplomatycznym komentarzem. Internauci natychmiast ruszyli z ocenami. Jedni chwalili klasę, inni doszukiwali się symboliki w wyborze koloru i kroju.

Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym. Niech ten rok upłynie pod znakiem działań na rzecz dialogu i dobrej współpracy - czytamy w sieci.

