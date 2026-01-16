Czarna suknia z prześwitami pierwszej damy rozpaliła Pałac Prezydencki. Klasa czy przesada?

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-16 10:49

Wieczór w Pałacu Prezydenckim należał tylko i wyłącznie do niej. Podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym Marta Nawrocka przyciągała spojrzenia nie tylko swoją obecnością, ale i stylizacją! Czarna, wieczorowa suknia pierwszej damy stała się jednym z najgłośniej omawianych elementów wydarzenia.

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w zeszłorocznych wyborach prezydenckich sprawiło, że zainteresowanie mediów automatycznie objęło również jego najbliższych. W centrum uwagi znalazła się przede wszystkim jego żona. Marta Nawrocka, która jeszcze niedawno funkcjonowała poza światłem fleszy, obecnie coraz pewniej odnajduje się w nowej roli. Każde jej publiczne wystąpienie jest skrupulatnie analizowane.

Zobacz też: Stylistka Marty Nawrockiej w pierwszym wywiadzie! "Szefowa ma najlepsze pomysły"

Czarna suknia z prześwitami pierwszej damy rozpaliła Pałac Prezydencki. Klasa czy przesada?

Ostatnie miesiące są dla 39-letniej pierwszej damy wyjątkowo intensywne. Regularnie uczestniczy w inicjatywach społecznych, towarzyszy prezydentowi podczas oficjalnych uroczystości, a także reprezentuje kraj podczas wizyt zagranicznych. Czwartkowe noworoczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim było kolejną okazją, by zaprezentować się w pełnej krasie.

Zobacz też: Marta Nawrocka prześwietlona przez Małgorzatę Kożuchowską! Ma radę w sprawie "guziczka"

Tym razem Marta Nawrocka postawiła na ponadczasową czerń. Jej wybór padł na długą suknię. Subtelne prześwity w okolicach dekoltu i ramion dodawały kreacji lekkości, a rękawy z falbanami przełamywały klasyczną formę.  

Zdjęcia z wydarzenia szybko trafiły do mediów społecznościowych. Sama pierwsza dama opatrzyła je krótkim, dyplomatycznym komentarzem. Internauci natychmiast ruszyli z ocenami. Jedni chwalili klasę, inni doszukiwali się symboliki w wyborze koloru i kroju.

Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym. Niech ten rok upłynie pod znakiem działań na rzecz dialogu i dobrej współpracy - czytamy w sieci.

Zobacz też: Marta Nawrocka zmieniła kolor włosów! Tak teraz wygląda

Zobacz naszą galerię: Marta Nawrocka szczerze o adopcji syna: "Nie miał innego ojca. To była inicjatywa męża"

Marta Nawrocka stale pod lupą ekspertów. Gwiazda TVN oceniła jej styl!
15 zdjęć
Sonda
Czy Marta Nawrocka jest dobrą pierwszą damą?
Mariusz Przybylski zapytany o styl Marty Nawrockiej nie wiedział, co powiedzieć. Wyjawił, która pierwsza dama ubierała się najlepiej!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA