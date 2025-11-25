Marta Nawrocka zmieniła kolor włosów! Tak teraz wygląda

Podczas ostatniej wizyty w Czechach Marta Nawrocka wyglądała bardzo dostojnie. Tym razem postawiła na ciemne stonowane barwy i trzeba przyznać, że był to wybór doskonały. Jednak największą uwagę zwrócił nowy kolor włosów pierwszej damy. Marta Nawrocka już nie jest jasną blondynką! To duża zmiana, która zaszła od rocznicowych obchodów Święta Niepodległości.

Przemiana Marty Nawrockiej

Podczas obchodów 11 listopada 2025 Marta Nawrocka pojawiła się w bardzo efektownej stylizacji. Na czarny golf i spodnie założyła biały płaszcz, co zwróciło uwagę stylistki, Eweliny Rydzyńskiej. Modowa ekspertka w rozmowie z Plejadą, generalnie pochwaliła czarno-białą stylizację pierwszej damy. Zwróciła przy tym uwagę, że Marta Nawrocka cały czas eksperymentuje, a jej stosunek do mody ewoluuje. Zobacz też: Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę! Wynik miażdżący

Zdaniem stylistki klasyczną czarną bazę rewelacyjnie uzupełniały skórzane rękawiczki i biel płaszcza. Rydzyńska wręcz powiedziała o "myśleniu o proporcjach i o powadze uroczystości (...) forma już wybrzmiała dobrze".

Jednak było pewne "ale". Modowa specjalistka zwróciła uwagę na dobór odcieni w stroju pierwszej damy. Jej zdaniem, biel płaszcza była "bardzo chłodna, wręcz sinawa", co w zestawieniu z czernią dawało efekt nieco zbyt wyrazisty. Rydzyńska doradziła Marcie Nawrockiej, aby pomyślała o delikatnej zmianie odcienia koloru. Czasem taki drobiazg może zdecydować o tym, czy stylizacja zostanie odebrana jako naturalna.

Teraz wystarczy, by kolory mówiły tym samym tonem

- podsumowała stylistka.

Nie tylko włosy zmieniły kolor

W poniedziałek 24 listopada 2025 Marta Nawrocka towarzyszyła prezydentowi podczas oficjalnej wizyty w Republice Czeskiej. Oprócz spotkań na najwyższym szczeblu, prezydent z żoną znaleźli także czas na spotkanie ze społecznością polską.

Marta Nawrocka towarzyszyła m.in. Evy Pavlovej, żonie prezydenta Czech podczas odwiedzin w gotyckiej Katedrze św. Wita na Zamku Praskim - symbolu duchowym narodu czeskiego. Tu spoczywają władcy naszego południowego sąsiada. Damy zwiedziły również Stary Pałac Królewski na Hradczanach, historyczną siedzibę czeskich książąt i królów, na koniec odwiedziły polską szkołę im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze. Jak zaprezentowała się żona Karola Nawrockiego w tych starych, gotyckich wnętrzach? Czytaj także: Izabela Janachowska zachwycona. Taką niespodziankę sprawiła jej Marta Nawrocka! Tego nikt się nie spodziewał

Marta Nawrocka w Czechach pojawiła się w zupełnie nowej odsłonie. Uwagę zwracają przede wszystkim wyraźnie przyciemnione włosy i elegancki brązowy komplet z szalem. Pierwsza dama założyła na to ciemno-burgundowy długi płaszcz. Jak Wam się podoba Marta Nawrocka w nowej odsłonie?

