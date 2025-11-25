Modowe wpadki na pokazie Przybylskiego. Za duża sukienka, namalowana koszula i brak spodni. Kto się tak ubrał?

2025-11-25

Pokaz Mariusza Przybylskiego od lat przyciąga tłumy gwiazd. Tym razem jednak o kolekcji projektanta mówiło się mniej niż o stylizacjach zaproszonych gości. Kilka z nich wzbudziło ogromne poruszenie - i to nie bez powodu. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Sienkiewicz i suknia, która "żyła własnym życiem"

Agnieszka Sienkiewicz pojawiła się na pokazie Mariusza Przybylskiego w pastelowej, romantycznej kreacji o delikatnym kroju. Choć kolor i materiał prezentowały się efektownie, sama sukienka wyglądała tak, jakby została dobrana o jeden, a może nawet dwa rozmiary za duża. Rękawy opadały, talia ginęła pod nadmiarem materiału, a dół układał się nieregularnie, sprawiając wrażenie, jakby aktorka trafiła na wydarzenie prosto z przymiarki i nie zdążyła skrócić swojej kreacji. Mimo to Sienkiewicz zachowała pełen wdzięku uśmiech.

Maciej Maciejczak i koszula… której nie było

Sporo uwagi skupił na sobie również Maciej Maciejczak, który postawił na jeden z najbardziej nietypowych looków wieczoru. Z daleka wyglądał, jakby miał na sobie białą koszulę, jednak okazało się, że to jedynie malunek na ciele. Całość uzupełniły ciemne spodnie i minimalistyczne dodatki, ale to iluzja namalowanego materiału skradła show podczas pokazu Mariusza Przybylskiego.

Orina Krajewska i Monika Olejnik. Trend "no pants"

Trend "no pants" już od kilku sezonów przewija się na światowych czerwonych dywanach i co jakiś czas możemy go dostrzec także w Warszawie. Orina Krajewska i Monika Olejnik zaprezentowały własne interpretacje stylizacji "bez spodni". Pierwsza z nich postawiła na długą marynarkę, efektowne paski materiału na biuście i szpilki. Monika Olejnik wybrała natomiast skórzany zestaw, do którego dobrała bordowe rajstopy i wysokie kozaki w tym samym kolorze. Efekt? Maksymalnie śmiałe looki.

Choć Mariusz Przybylski zaprezentował kolekcję pełną charakterystycznych form, połyskujących materiałów i wyrafinowanych detali, to jednak gwiazdy skutecznie odciągnęły uwagę od wybiegu. Wpadki, eksperymenty i modowa fantazja - tego na wydarzeniu nie brakowało.

Zobaczcie, w naszej galerii, jak prezentowały się wyżej wymienione gwiazdy. Co sądzicie o ich stylizacjach?

