No i to był pokaz pełną gębą! Szroeder, Żmuda Trzebiatowska, Racewicz, Kukulska, Fijał. Nawet Pniewski się wcisnął

Ten pokaz przyciągnął prawdziwy tłum gwiazd i celebrytów. Wszyscy prezentowali się elegancko, szykownie i niezwykle dostojnie. No, prawie wszyscy, bo niektórzy pozwolili sobie na styl uliczny.

Pokazowe stylizacje gwiazd

W poniedziałek, 24. listopada 2025 roku odbył się jubileuszowy pokaz mody Mariusza Przybylskiego. Wydarzenie nosiło tytuł: "Warm Up 20-lecie - pokaz Mariusza Przybylskiego", a na widowni zasiadła cała polska śmietanka show biznesu. W kolorystyce zdecydowanie królowała czerń, którą znienacka przełamała Joanna Racewicz. Koronkową, prostą suknię uzupełniała skórzana kurteczka w tej samym kolorze. Trzeba przyznać, że Racewicz wyglądała na tle kolorystycznej "nocy" koleżanek i kolegów z branży młodzieńczo i świeżo. Kolor biały pojawił się też w ciekawym stroju influencerki Barbeliciouss, ale tu już był geometrycznie połączony z czernią. W podobnym kolorystycznie zestawie wystąpili m.in. panowie: Michał Maciejak, Robert Kupisz, Adam Leja i Bart Pniewski. Ten ostatni ubrał się jak zwykle, czyli w bluzę z kapturem i w kurtkę.

Fijał i Sienkiewicz uciekły od czerni

Agnieszka Sienkiewicz zaprezentowała się w sukni wieczorowej w kolorze pudrowego różu. Aktorka zdecydowanie wyróżniała się na tle czarno-biało odzianych koleżanek.

Ada Fijał postawiła na ciemny, biskupi fiolet. W tyj kolorze były błyszczące spodnie i peleryna zarzucona na gołe ramiona. Pod tym wszystkich ledwo był widoczny czarny, kusy gorsecik. Ada Fijał tym razem nie była sama. Zgadniecie, kim był przystojniak u jej boku?

Wokalistki stawiają na nogi!

Daria Zawiałow i Natalia Szroeder po raz kolejny pokazały swoje obłędne, długie nogi. Szroeder Do kusych spodenek założyła przeźroczystą blizeczkę, spod której widać było mocno wycięty gorset. Wokalistki postawiły po prostu na czerń.

Jak wyglądali wszyscy, którzy chcieli się pokazał na jubileuszu Mariusza Przybylskiego zobaczycie w naszej dużej galerii. Która stylizacja gwiazdy, Waszym zdaniem najładniejsza?

