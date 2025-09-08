Polska gwiazda świeci pupą na festiwalu w Toronto! Tak promowała swój film z Charli XCX...

Charli XCX i Lena Góra szokują na ściance

Na 50. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto swoją oficjalną premierę miał film "Erupcja", który został nakręcony w Warszawie. Główne role grają w nim ikona pop - Charli XCX oraz Polka - Lena Góra. W produkcji wzięli też udział aktor i dramaturg Jeremy O. Harris, aktor Will Madden oraz reżyser Pete Ohs.

"Erupcja" to szalony, imprezowy melodramat, w którym Brytyjka Bethany (Charli XCX) w obawie przed oświadczynami chłopaka odsuwa na bok romantyczne plany z nim na rzecz imprez w Warszawie, gdzie odnajduje przyjaciółkę, florystkę Nel (Lena Góra), z którą połączy ją silna relacja.

Zobacz również: Intymny ślub gwiazd w Londynie. Nie można oczu oderwać! A to wcale nie koniec

Lena Góra pokazała pupę na ściance w Toronto

Charli XCX i Lena Góra wspólnie promowały film na ściance w Toronto i obie postawiły na odważne kreacje, choć tym razem, wyjątkowo to Charli wyszła na tę skromniejszą... a to za sprawą bardzo odważnej kreacji Polki.

Wokalistka założyła pół-przezroczystą mini na ramiączkach, za to Lean Góra postawiła na suknię, która kusiła z każdej strony. Z przodu był wysoki rozporek pokazujący nogę, z boku - tzw. "side boob", czyli widoczny tył piersi. Prawdziwe widowisko zaczęło się jednak dopiero gdy Polka odwróciła się tyłem... Z tyłu sukienki praktycznie nie było! Wielgachne rozcięcie ukazała nogi, plecy i pupę aktorki. A pupa - nieprzypadkowo - była odziana w czarne majtki z napisem "Erupcja", czyli tytułem filmu. Trzeba przyznać, że koło takiej promocji ciężko przejść obojętnie. Polska gwiazda zostanie gwiazdą światową po tym show?

Zobacz również: Co tam się zadziało?! Lena Góra tak wyszła na czerwony dywan. Sukienka ledwo się na niej trzymała, światła fleszy wszystko ujawniły

Zobaczcie galerię z Charlie XCX i Leną Górą w Toronto w galerii pod tekstem!