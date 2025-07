Charli i George, wybrali Hackney, modną dzielnicę Londynu, na miejsce swoich zaślubin nieprzypadkowo. To właśnie tu spędzali razem najwięcej czasu, kiedy George pracował nad nowymi projektami z The 1975, a Charli przygotowywała się do kolejnej trasy koncertowej. Ceremonia w stylu "city hall wedding" była spełnieniem ich marzenia o prostym, szczerym "tak", bez kamer i tłumu paparazzich.

Historia miłości Charli XCX i George'a Daniela

Charli XCX i George Daniel poznali się w 2021 roku podczas pracy nad utworem „Spinning” No Rome, w którym oboje wzięli udział. Od razu zaiskrzyło między nimi, a oficjalnie potwierdzili związek wiosną 2022 roku. Od tego czasu byli nierozłączni - wspólne życie dzielili między Londynem, Los Angeles i trasami koncertowymi. Dla fanów nie było tajemnicą, że Charli odnalazła w George’u swoje oparcie. Już wcześniej zdradzała, że marzy o skromnym święcie miłości.

Jesteśmy bardzo na luzie i chcemy po prostu urządzić przyjęcie. Nie zależy nam na formalnościach ceremonii czy czymkolwiek takim. Chcemy być razem na zawsze i świętować z przyjaciółmi.

Huczne włoskie wesele w planach

I choć formalności stały się faktem, to najgłośniejsza część świętowania dopiero przed nimi. Para planuje zorganizować drugą uroczystość - tym razem we Włoszech. Jak ujawniają brytyjskie media, huczne wesele odbędzie się na Sycylii, gdzie Charli i George chcą zgromadzić szerokie grono przyjaciół oraz kolegów z branży. Sycylijska sceneria ma zapewnić dokładnie to, o czym marzyli: beztroską atmosferę, dobrą muzykę i całonocną zabawę.

Ślub Charli XCX wzbudził duże emocje wśród fanów, którzy od rana zalewali media społecznościowe gratulacjami. Pod nagraniem z ceremonii w Londynie nie brakuje komentarzy pełnych wzruszenia. Wielu zwraca uwagę, że artystka, znana z odważnego wizerunku scenicznego, w dniu ślubu postawiła na elegancję i subtelność.

Gwiazdy w centrum uwagi

Dla Charli XCX to nowy rozdział życia. Gwiazda, która przez ostatnie lata intensywnie pracowała nad karierą, wreszcie znalazła czas, by postawić na życie prywatne. Z kolei George Daniel, na co dzień stojący nieco w cieniu lidera The 1975, wreszcie znalazł się w centrum uwagi - i to w najpiękniejszym z możliwych momentów.

Teraz pozostaje czekać na drugą odsłonę świętowania. Jeśli londyńska ceremonia była przedsmakiem, to sycylijskie wesele zapowiada się jako prawdziwa eksplozja radości i muzyki.

George, perkusista grupy The 1975 i Charli, znana z hitu „Crash”, wybrali spokój i bliskość przyjaciół Nie interesowała ich huczna, formalna ceremonia.

