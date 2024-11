Co tam się zadziało?! Lena Góra tak wyszła na czerwony dywan. Sukienka ledwo się na niej trzymała, światła fleszy wszystko ujawniły

Dopiero zmarła Elżbieta Zającówna, a teraz on! Nie żyje wybitny aktor. Grał w hitach TVP

Lena Góra była jedną z gwiazd, które stawiły się na uroczystej premierze "Imago". Film jest dramatem, który opowiada historię Eli, najmłodszej z aż 9 rodzeństwa. Dziewczyna wchodzi w dorosłość, jednak czuje się wyobcowana, bo nie pasuje do zasad, które rządziły Polską do tej pory - a akcja dzieje się pod koniec lat 80. - ani nowego oblicza kraju przechodzącego transformację. Ela szuka schronienia wśród osób z trójmiejskiej alternatywy.

Lena Góra zagrała własną matkę

Lena Góra w "Imago" wciela się w Elę, ale to nie wszystko. Aktorka jest też scenarzystką bardzo dobrze ocenianej produkcji. Do tej pory udało jej się zdobyć nagrodę za główną rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nominację do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego i kilka innych wyróżnień.

Co ciekawe, Lena Góra w "Imago" wcieliła się we własną matkę! Filmowa Ela to Ela Góra, piosenkarka.

Przed pracą nad filmem nie miałam pojęcia o karierze Eli. Słyszałam, że ona coś tam śpiewała albo że była częścią tego fermentu artystycznego, trójmiejskiej sceny alternatywnej. Raczej myślałam, że wywodzę się z niej, ale jako córka mojego ojca, który jest malarzem. Ela była moją mamą, kruchą i swoją. Natomiast bardzo się zdziwiłyśmy z Olgą, gdy, szukając inspiracji do tego filmu, pojechaliśmy do niej i zaczęliśmy poznawać ludzi bliskich jej, którzy opowiedzieli nam historie, które rozwaliły nam czachę - mówiła Lena Interii.

Lena Góra na premierze "Imago". Odważnie! Nie wiadomo było, gdzie podziać wzrok

Lena Góra na oficjalnej premierze "Imago" przykuła wszystkie spojrzenia. Nic dziwnego! Aktorka założyła czarną, długą sukienkę, która jednak była tak powycinana, że odsłaniała naprawdę wiele. Na dodatek światła fleszy sprawiły, że kreacja stała się półprzezroczysta.

34-letnia aktorka wydawała się czuć w sukience doskonale. Emanowała pewnością siebie i widać było, że strój okazał się doskonałym wyborem.

