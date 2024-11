Premiera nagradzanego "Imago" przyciągnęła Zborowskiego i Holland. Ale i tak wszystko przebiła Lena Góra z TYM na wierzchu

Co za strata! Nie żyje młodsza siostra Prince'a. Też kochała muzykę

W środę, 7 listopada w warszawskim kinie "Atlantic" odbyła się premiera wielokrotnie nagrdzanego polskiego filmu "Imago". Na imprezie stawili się wielcy twórcy polskiego kina: Agnieszka Holland, Małgorzata Kidawa-Błońska, Jan Kidawa-Błoński, Maja Ostaszewska, Wiktor Zborowski, Arkadiusz Jakubik, Dawid Czupryński, Mikołaj Komar. Wszyscy ubrali się, jak na uroczystą galę, bardziej i mniej podkreślając swój "wieczorowy luz". Wśród największych nazwisk brylowała reżyserka dzieła, Olga Chajdas, która wyznaczyła styl: czarne spodnie, biały t-shirt i sportowa bluza. Jednak nikt nie mógł oderwać oczu od odtwórczyni głównej bohaterki "Imago". Lena Góra miała bardzo powycinany czarny spodnium, przez którą można było naprawdę dużo zobaczyć - wszystko znajdziesz w naszej galerii zdjęć. Na wierzch zarzuciła czarną, dżinsową kurteczkę. O czym jest film, którego premiera przyciągnęła takie nazwiska?

O czym jest "Imago"?

Jak twierdzą autorzy i recenzenci, „Imago”, ten film to wielowymiarowy postpunkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u, a także opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozgrywa się w Trójmieście w latach 1987–1989, tuż po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem są natomiast: buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca dekady, kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w kraju. Ela, najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa, dopiero wchodzi w dorosłość, ale już wie, że nie pasuje ani do sztywnych zasad starego ładu, ani do rodzącego się nowego świata. Azyl znajduje w trójmiejskiej alternatywie – dopóki rzeczywistość się o nią nie upomni.

Lena Góra nową gwiazdą kina?

W roli głównej wystąpiła nagrodzona za najlepszą kreację kobiecą Lena Góra („Roving Woman”, „Noc w przedszkolu”, „Król”), która jest również współscenarzystką filmu (razem z Olgą Chajdas). Co ciekawe, dla aktorki jest to historia bardzo osobista, nawiązująca do biografii jej matki – charyzmatycznej artystki Eli „Malwiny” Wyczyńskiej.

„Ten cofający nas w czasie o ponad trzy dekady superkobiecy, niepokojący, wyzwalający i wariacki film to piękne wyznanie miłości do matki, która miała odwagę żyć po swojemu” – tak o „Imago” pisała Zofia Fabjanowska-Micyk w „Zwierciadle”.