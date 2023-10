Plotki o ich rozwodzie rozgrzewały sieć. Józefowicz w końcu zabrał głos. Powiedział, jak jest z Urbańską

Gdy się p raz pierwszy spotkali - oczywiście w teatrze, odesłał ja do domu i szkoły. Do teatru dostała się jako tancerka kilka lat później. Kidy pojawiły się pierwsze doniesienia o ich romansie, nikt nie wierzył w to, że ten związek przetrwa. Oczywiście nikt, poza nimi. Pobrali się 15 lat temu, mają nastoletnia córkę, która marzy, by kontynuować zawodową ścieżkę rodziców. Plotkarskie media regularnie ich rozwodzą. Natasza Urbańska przyznała jakiś czas temu, że zrobili sobie z tego w domu anegdotę. "Śmiejemy się z tego. Tak naprawdę to jest jedyna droga, kiedy ja się dowiaduję, że znowu chcą nas rozwodzić. Przedziwne to jest" - powiedziała Pudelkowi. Józefowicz nie komentował nigdy tych doniesień. Teraz to się zmieniło.

Józefowicz odniósł się do plotek o jego rozwodzie z Urbańską

Janusz Józefowicz był gościem show Kuby Wojewódzkiego i zaskakująco chętnie i szczerze opowiadał u niego również o życiu prywatnym. Dziennikarz nawiązał w rozmowie do plotek rozwodowych. - Wiesz, że są takie mity, legendy, że ty odpowiadasz w 100% za karierę Nataszy Urbańskiej, prywatnie twojej żony. Dobrze mówię, (…) czy żony? (…) Ludzie różnie mówią... - zarzucił wędkę prowadzący. Gość chętnie z niej skorzystał i szybko odpowiedział: - Żony, żony. Nic się nie zmieniło - podkreślił Józefowicz. Podczas spotkania żona Józefowicza była jednym z głównych wątków rozmowy. Reżyser wyznał nawet, że to ona namówiła go do przyjęcia zaproszenia od Wojewódzkiego i pojawienia się w programie. - Wiadomo, kto w domu trzyma pilota - złośliwie skomentował prowadzący.

