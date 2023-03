Kłopoty u Nataszy Urbańskiej i Józefowicza? "W ich domu zaczęło iskrzyć"

Sprzeczki w domu Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej? Chodzi o przyszłość córki Kaliny i jej aktorskie ambicje

45-letnia dziś Natasza Urbańska i 63-letni Janusz Józefowicz są małżeństwem już od 15 lat, a parą o wiele dłużej. Zawsze byli niemal nierozłączni w domu i w pracy. Doczekali się 14-letniej dziś córki Kaliny. Dorastająca dziewczynka zaczyna planować swoją przyszłość. Podobno chce iść w ślady rodziców i związać się z showbiznesem. Jak pisze "Rewia", na tym tle pojawiła się pewna niezgoda między rodzicami Kaliny Józefowicz. O co chodzi? Według "Rewii" Janusz Józefowicz jest o wiele bardziej sceptyczny od żony, jeśli chodzi o karierę córki. Uważa, że najpierw powinna chodzić do szkoły i zdobyć odpowiednie wykształcenie aktorskie, a dopiero potem wkraczać na deski teatralne czy pojawiać się w telewizji.

Janusz Józefowicz nie chce szybkiej kariery dla córki. "Natasza ma inne zdanie, przez to w ich domu zaczęło iskrzyć"

"Chciałby ustrzec Kalinę przed nieprzyjemnościami i oskarżeniami o nepotyzm. Pamięta czego doświadczyła Natasza, dlatego chce chronić córkę. Wolałby, żeby wybrała liceum filmowe, a potem szkołę aktorską. By powoli, krok po kroku, dochodziła do swojego sukcesu. Natasza ma inne zdanie, przez to w ich domu zaczęło iskrzyć" - powiedział tygodnikowi "Rewia" tajemniczy "znajomy pary". "Janusz nie chce, by Kalina kiedykolwiek usłyszała, że nie ma odpowiedniego wykształcenia. Boi się, że jak zacznie grać, nie będzie miała czasu na naukę" - dodaje źródło "Rewii". Podobno Natasza nie jest tak zasadnicza, a to jest powodem nieporozumień.

