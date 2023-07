Miłość od pierwszego wejrzenia! Natasza Urbańska poznała męża w wieku tylko 13 lat

Spis treści

Jak Natasza Urbańska poznała Janusza Józefowicza?

Natasza Urbańska miała zaledwie 13 lat, gdy pierwszy raz spotkała Janusza Józefowicza. Brała w tym czasie udział w castingu do musicalu "Metro". Nie było im jednak wtedy dane rozpocząć wspólnie pracę. Stało się to dopiero gdy miała 17 lat. I jak sama przyznała w rozmowie z "Dzień dobry TVN", zachwyciła się jego charyzmą. Dla nastolatki była to prostu miłość od pierwszego wejrzenia.

- Jak pierwszy raz zobaczyłam Janusza, byłam nastolatką, próbowałam dostać się do Metra i byłam zachwycona taką energią, charyzmą. Wszedł tak przystojny facet, że ja zapomniałam o bożym świecie. Zachwycił mnie, był autorytetem. Kiedy poznawaliśmy się bliżej, jego poczucie humoru, elegancja, to jak dba o mnie, jak mnie wspiera, to jest przepiękne. Przez te lata rośnie w moich oczach mój Janusz – zdradziła w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Historia związku Nataszy Urbańskiej i Józefa Józefowicza

Na przestrzeni lat trwania związku Urbańskiej i Józefowicza, aktorka niejednokrotnie wypowiadała się w mediach na temat łączącej ich relacji. Opowiadała m.in. o tym jak rodziło się ich uczucie. Jak się okazuje, tłem miłości były próby do spektakli i wyjazdy teatralne. Co ciekawe, aktorka początkowo próbowała zdusić je w sobie – nie udało się.

Ostatecznie para wzięła ślub. Zanim jednak do niego doszło Józefowicz oświadczył się Urbańskiej aż trzy razy. „Tak” zakochani powiedzieli siebie 16 sierpnia 2008 roku, podczas ceremonii plenerowej, która odbyła się w ogrodzie przy ich własnym XIX-wiecznym dworku. Wesele było kameralne – zaproszeni zostali tylko najbliżsi pary. Rok po ślubie małżeństwo doczekało się dziecka. Na świat przyszła ich córeczka, Kalina.

Plotki o rozwodzie Urbańskiej i Józefowicza

Aktorka w jednej z rozmów z serwisem Plejadą odniosła się także do plotek na temat rozwodu, który miał czekać małżeństwo, a także do hejtu, z jakim się mierzyli. Jak się okazało, najtrudniejszy dla pary był 2007 rok. Był to czas, gdy wspólnie pracowali nad "Przebojową nocą".

Kiedy ja mam jakiś taki trudny moment, to on od razu to widzi i rozmawia ze mną, pomaga mi. Jest wspaniały. Kiedy widzę, że on ma jakąś zagwozdkę, to ja z nim siadam. To jest najfajniejsze w związku, że cały czas pracujemy. To jest życie, nie uciekamy od problemów, nie milczymy. To byłoby chyba najgorsze, co można by było zrobić – zdradziłą Urbańska.

